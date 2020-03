Kamala Harris rejoint Joe Biden

C’est sans grande surprise que nous apprenions que Kamala Harris va appuyer Joe Biden. La sénatrice de la Californie dispose de plusieurs atouts qui pourraient inciter Joe Biden à se tourner vers elle pour la vice-présidence.

Il va de soi que Joe Biden doit d’abord devancer Bernie Sanders, mais les spéculations vont bon train sur l’identité de celui ou celle qui pourrait le rejoindre sur le ticket présidentiel. Les bons candidats et les bonnes candidates sont légion, mais Kamala Harris doit figurer avantageusement sur la liste.

Au début du parcours des primaires, Joe Biden avait lui-même laissé entendre qu’il pourrait s’adjoindre les services de l’ancienne procureure générale, mais celle-ci l’avait rabroué rapidement, précisant que Biden devait d’abord la vaincre et qu’elle ne visait rien de moins que la présidence. Harris éliminé plus tôt que prévu et Biden dans le siège du meneur, le temps est venu pour les stratèges de réfléchir à la possibilité de les associer.

Si je vois ce duo d’un bon œil, le fait que Mme Harris représente la Californie ne joue pas en sa faveur. Les priorités de cet État ne correspondent pas aux priorités de plusieurs États pivots, particulièrement dans les zones rurales. On pourrait donner l’impression d’avantager une fois de plus les deux côtes et les centres urbains au détriment de ceux qui se perçoivent déjà comme les grands oubliés du Parti démocrate.

Il n’est peut-être pas impossible cependant que Biden parvienne à lui seul à rassurer les exclus. Les sondages pointent dans cette direction. Si tel est le cas, le choix de Harris devient plus intéressant et ses qualités ressortent un peu plus.

Kamala Harris est une femme dynamique, intelligente et très articulée. On pourrait présenter avantageusement des extraits de ses échanges au Sénat lors des différentes séances pour appuyer sa compétence et sa détermination.

La sénatrice n’a pas hésité au début de sa campagne à s’identifier aux minorités. Ses origines et son vécu lui permettent d’être crédible à ce chapitre. Si Biden est déjà populaire auprès des Noirs américains, le choix de Kamala Harris doublerait la mise.

La jeunesse de la candidate comptera pour beaucoup. À 55 ans, elle est encore très jeune et compte une expérience appréciable. Si on s’inquiète parfois de l’âge de Joe Biden et de son état de santé, la présence de Harris à ses côtés pourrait rassurer et nous sommes bien loin d’un choix insensé comme celui de Sarah Palin pour rajeunir le ticket. John McCain, alors largement devancé par Obama, avait joué quitte ou double. Ce ne serait pas le cas pour Biden.

Je suis convaincu que le ticket démocrate présentera une femme. Il reste à déterminer laquelle. Si Kamala Harris constitue un bon choix, je garderais les noms de Stacey Abrams et d'Amy Klobuchar à l’esprit. Abrams est jeune, progressiste, noire et elle représente bien le Sud. Klobuchar a démontré qu’elle est prête, méticuleusement préparée, qu’elle peut convaincre des républicains, et elle représente une région importante pour la prochaine élection. Mme Klobuchar pourrait bien rayonner au-delà du Minnesota, jusqu’au Michigan ou au Wisconsin.

Je m’amuse un brin à spéculer aujourd’hui, mais avant de valider ces choix ou d’en envisager de nouveaux, je retourne tout de suite à l’analyse des perspectives pour les votes du second Super Mardi qui arrive rapidement. Au risque de me répéter, c’est au Michigan que ça se passe d’abord et avant tout. Les cinq autres États ne sont pas insignifiants, mais Bernie Sanders ne peut se permettre d’échapper le Michigan.