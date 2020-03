Le Rocket maître de son destin

Avec 15 matchs à jouer, le Rocket de Laval est au plus fort de la course aux séries éliminatoires dans la Ligue américaine de hockey (LAH). Le club-école du Canadien de Montréal sera d’ailleurs maître de son destin, puisque 12 de ces duels l’opposeront à des rivaux de section.

Montrant un dossier de 29-24-8 bon pour 66 points, le Rocket pointe au sixième rang de la section Nord. Au terme de la saison, les quatre premiers clubs seront des éliminatoires.

La situation est toutefois loin d’être catastrophique, puisque les Devils de Binghamton et le Crunch de Syracuse, installés respectivement aux quatrième et cinquième échelons, sont à portée. En effet, les Devils comptent 70 points et le Crunch, 67.

Le Rocket disputera trois matchs contre les Devils et un autre contre Syracuse. Il croisera quatre fois le fer avec les Senators de Belleville, installés au premier rang de la section, et deux fois contre les Comets d’Utica, troisièmes.

L’équipe de l’entraîneur-chef Joël Bouchard devra également garder à l’œil les Marlies de Toronto - à qui il se mesurera deux fois - qui n’accusent que trois points de retard sur elle.

Plusieurs absents

Le Rocket sera toutefois privé de plusieurs éléments importants qui ont grandement contribué cette saison. Jake Evans et Charles Hudon, qui sont les deux meilleurs pointeurs de l’équipe, évoluent actuellement avec le Canadien, tout comme le capitaine Xavier Ouellet et l’attaquant Lukas Vejdemo.

Produisant au rythme d’un point par match depuis qu’il a été rétrogradé, Jesperi Kotkaniemi s’est récemment blessé à la rate et, possiblement, il risque de ne pas revenir cette saison.

La formation lavalloise pourrait toutefois compter sur du renfort si Cole Caufield décidait de faire le saut chez les professionnels dès maintenant. L’équipe de la sélection du CH en 2019 (15e au total), soit les Badgers de l’Université Wisconsin dans la NCAA, a été éliminée samedi.

- Les Senators seront de passage à la Place Bell, mercredi.