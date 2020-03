Les Stars ne marquent plus

Blanchis lors de leurs deux derniers matchs, les Stars de Dallas ont choisi un bien mauvais moment pour traverser une séquence difficile, puisqu’ils sont au cœur d’une lutte pour une place en séries éliminatoires.

Vaincus 2 à 0 jeudi, puis 1 à 0 samedi, chaque fois par Predators de Nashville, les Stars peinent à trouver le fond du filet. Ils n’ont pas marqué à égalité numérique depuis un peu plus de 211 minutes de jeu et ont perdu leurs cinq dernières sorties (0-3-2).

«Vous traversez ce genre de séquence, et pour nous, c’est un très mauvais moment, mais on voit du hockey de séries éliminatoires présentement», a dit l’entraîneur-chef par intérim des Stars, Rick Bowness, au site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«C’est du jeu serré, il n’y a pas beaucoup de buts. Nous trouvons de nombreuses façons de produire de bonnes chances, et c'est la chose la plus importante», s’est toutefois consolé le pilote.

Une place à perdre

Les Stars devront toutefois trouver rapidement une solution à ce problème s’ils veulent éviter l’éviction du portrait des séries. Avant les matchs prévus dimanche dans la LNH, ils pointaient au troisième rang de la section Centrale en vertu d’une fiche de 37-23-8 bonne pour 82 points.

Les Predators (76), les Jets de Winnipeg (76) et le Wild du Minnesota (75) sont toutefois à leur poursuite. Pour l’attaquant Tyler Seguin, la situation pourrait toutefois être pire.

«Je suis heureux que ça arrive maintenant et non pas lors des cinq derniers matchs de la saison, a-t-il nuancé, selon le quotidien "The Dallas Morning News". Nous avons du temps pour nous ressaisir et revenir sur les rails.»

«Je crois qu’on comprend tous ici que nous ne pouvons pas simplement activer un interrupteur pour le premier match des séries», a-t-il ajouté.

Les Stars auront une première occasion de mettre fin à cette disette en accueillant les Rangers de New York, mardi.