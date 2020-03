L’Océanic renoue avec la victoire à Shawinigan

RIMOUSKI | Alexis Lafrenière a préparé trois des quatre buts des siens, dont deux inscrits par Dmitry Zavgorodniy, dans un gain de 4-2 de l’Océanic de Rimouski face aux Cataractes ce dimanche à Shawinigan.

La partie a été disputée devant la plus grande foule de la saison au Centre Gervais Auto, 4 232 spectateurs venus voir le dernier match d’Alexis Lafrenière à Shawinigan. Nathan Ouellet et Zachary Bolduc ont les autres buts des vainqueurs.

«Nous avons mieux joué. Nous étions beaucoup plus appliqués. C’est un gros deux points qu’on est allé chercher. Nous avons eu un bon meeting ce matin. Les gars ont été réceptifs. Alexis a connu un bon match après un match plus difficile à Chicoutimi. Plus le match avançait, plus il retrouvait ses jambes», a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, qui a bien aimé le travail du jeune Émile Lambert, rappelé des Albatros de Rivière-du-Loup midget AAA. «J’ai aimé son intelligence et son calme. Je n’ai pas hésité à l’utilisé».

Première période sans but

L’Océanic a connu un fort début de match, mais sans parvenir à battre le gardien des Cataractes Charles-Antoine Lavallée. Les Cataractes ont dirigé un premier lancer sur Creed Jones à la 12e minute de jeu.

Dmitry Zavgorodniy (28e) a ouvert la marque en début de deuxième, sur des passes de Belliveau et Lafrenière. Les Cataractes ont profité de la nonchalance de Creed Jones pour créer l'égalité alors que le cerbère de l’Océanic a échappé un tir de routine permettant à Olivier Nadeau de lancer dans une cage déserte. Nathan Ouellet (16e) a profité d’une savante passe de Lafrenière pour redonner les devants aux visiteurs. Belliveau a ajouté une deuxième passe. En fin de période, Zachary Bolduc a marqué son 30e but de la saison grâce au travail de Nicolas Guay et Zachary Massicotte.

En milieu de troisième, Zavgorodniy a battu le gardien des Cats d’un tir bas très précis à la suite d’une passe de Lafrenière en entrée de territoire adverse. Guay avait initié cette relance. En toute fin de rencontre, Gabriel Denis, a réduit l’écart à deux buts, mais ce fut trop peu et trop tard pour les Cataractes.

En bref

Les blessés Frédéryck Janvier, Brandon Casey et Walter Flower n’ont pas fait le voyage, tout le joueur suspendu Adam Raska et l’attaquant Maxime Collin frappé par un virus. L’Océanic rendra visite aux Remparts vendredi à Québec.