Mon mal-être me ronge

J’ai 42 ans et je suis revenue vivre chez ma mère il y a deux ans avec mon fils de 10 ans à la suite d’une rupture amoureuse qui s’est très mal passée. Le père de mon fils trouvait que j’étais un poids dans sa vie vu mes problèmes de santé mentale et ma tendance à rechuter régulièrement dans de terribles périodes de dépression. En même temps, j’ai perdu mon emploi pour les mêmes raisons.

Mon ex m’a menacée de demander la garde complète de notre fils, mais je me suis battue pour en avoir la garde principale, vu que mes parents étaient disposés à m’épauler dans cette tâche. Et j’ai gagné. Je n’allais quand même pas, en plus de le voir vivre avec une autre femme, lui céder ce que j’avais de plus précieux au monde.

Je me suis trouvé un autre emploi, moins bien rémunéré que le précédent, mais qui me permet de rembourser un peu mes parents pour notre présence, à mon fils et moi. Mon psychiatre a chargé ma mère de me suivre de près pour que je continue à prendre ma médication, même quand je me sens mieux et que j’aurais envie de tout lâcher.

Mon principal problème, c’est que je ne parviens pas à sortir de la torpeur dans laquelle m’a plongée la rupture que mon ex m’a imposée. En dehors de mon travail, je ne sors jamais, je ne fréquente plus mes amis, je vois la famille au compte-gouttes, et seulement quand j’y suis forcée. Ma mère pense que je me complais dans mon malheur, alors que c’est faux. C’est parce que je suis malheureuse que je m’isole. Une chance que j’ai le monde virtuel pour m’évader, sinon je serais continuellement plongée dans mes pensées morbides. Sans compter que mon fils fait tout pour m’éviter tant il en a marre de me voir dans cet état. Comment faire pour m’en sortir ?

Fille désespérée

La médication dans des cas comme le vôtre est essentielle à votre équilibre. Mais il faudrait plus que ça pour sortir de votre torpeur. Vous devriez demander à votre psychiatre de vous recommander aux soins d’un psychologue. Une bonne thérapie faite en parallèle devrait vous aider à renaître à la vie. Le plus tôt vous le ferez sera le mieux.