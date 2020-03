Sa carrière en échange d’une place

Désespérée, une femme de Québec s’est résignée à tenter de se faire embaucher comme éducatrice en garderie afin que son fils de dix mois ait une place.

En février 2019, alors qu’elle était enceinte, Vanessa Dorval s’est inscrite à la liste d’attente gouvernementale, la Place 0-5 ans, en vue d’envoyer son enfant à la garderie. Plus d’un an plus tard, alors que son congé de maternité tire à sa fin, elle n’a toujours pas trouvé qui que ce soit pour s’occuper du petit Adam.

Dépourvue

Complètement dépourvue, elle a tenté de se faire embaucher comme éducatrice, même si ce n’est pas du tout son domaine d’étude, en échange d’une place pour son fils.

« J’ai envoyé mon CV dans une dizaine de garderies et j’ai passé deux entrevues. Mais elles n’ont pas pu me garantir qu’il serait admis », raconte celle qui possède un baccalauréat en administration des affaires.

Le conjoint de Mme Dorval a même décidé de prendre les grands moyens en offrant 500 $ à quiconque pourrait leur venir en aide... en vain.

« Je voyais son désespoir depuis plusieurs semaines. Elle pleurait à côté de moi, déchirée entre le poste qu’elle rêve d’avoir et le fait qu’elle doive s’occuper de notre fils », explique M. Turgeon.

« Je vais me sentir humiliée »

Dernièrement, comme si ce n’était pas assez, Vanessa Dorval a reçu une offre de travail qu’elle ne peut refuser, un emploi directement en lien avec ses études universitaires. Un poste qu’elle ne pourra obtenir si elle ne trouve pas de solution rapidement.

« Si je ne trouve rien, je n’aurai d’autre choix que de me désister. Je vais me sentir humiliée. Et à long terme, on ne peut pas vivre avec un seul salaire », indique celle qui a déjà contracté une marge de crédit en prévision de la perte d’un revenu pour une certaine période.

Mme Dorval et son conjoint, Patrick Turgeon, ont fait des pieds et des mains pour trouver quelqu’un qui voudrait bien accepter le petit Adam dans son groupe d’enfants. Courriels, appels, demandes de place temporaire, plainte au ministère de la Famille, rien n’y fait.

Pourtant, grâce à son emploi actuel, la demande de la jeune femme de 30 ans est classée comme prioritaire dans deux CPE de la région. Une « priorité » qui la place respectivement comme la 50e et 96e personne en attente.

Impuissant, le couple a participé hier, devant l’Assemblée nationale, à la manifestation contre la loi 143 (voir autre texte), qu’il croit être une partie du problème.

Une loi qui ne passe pas dans les garderies privées

Une centaine de personnes se sont rassemblées, hier, devant le Parlement de Québec, pour dénoncer la loi 143, qui interdit le remplacement en milieux de garde privés.

Jérémy Bernier et Marie-Léo Guy , Le Journal de Québec et collaboration spéciale

Alors que la pénurie de places en milieux de garde continue d’avoir des répercussions sur les parents, la loi 143 pousse plusieurs éducatrices dites « non reconnues » à mettre un terme à leurs services, déplore Sophy Forget Bélec, présidente de l’Association québécoise des milieux familiaux éducatifs privés (AQMFEP).

Selon l’analyse de l’AQMFEP, 92 % des fermetures de services de garde sont dues à la clause de non-remplacement de la loi 143 depuis son entrée en vigueur en septembre 2019.

Avoir le choix

À moins de partir en ambulance au cours de son quart de travail, aucune exception ne permet à l’éducatrice de se faire remplacer, même par une personne qualifiée.

Parents, enfants et éducatrices se sont fait entendre afin que Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, assouplisse la nouvelle loi. Les parents défendent leur choix de placer leurs enfants où ils le souhaitent et de les confier à une remplaçante ; cette loi complique leur quotidien, disent-ils.

« On ne pourra pas me faire croire qu’empêcher une femme de se faire remplacer en toutes circonstances est pour la sécurité de l’enfant », mentionne Jean-Alexandre Bouchard-Gagné, père et coorganisateur de la manifestation.

L’éducatrice de sa fille a choisi de fermer ses portes à la suite d’une inspection qui s’est transformée en « cauchemar bureaucratique », dit-il.

Émilie Blouin, coorganisatrice de l’événement et mère de deux enfants, subit les répercussions de la pénurie depuis novembre : son poupon en est à sa quatrième garderie. Elle dénonce, aujourd’hui, la « rigidité du ministre ».

Rappelons que selon la loi 143, une personne qui possède une garderie non reconnue agit à son propre compte. Comme elle reçoit une contribution en échange de ses services, elle doit elle-même offrir ledit service. Si elle désire s’absenter, elle doit donc fermer son service de garde.

Moyens de pression

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, qui regroupe 10 000 membres en milieu familial régi et subventionné, est présentement en négociations avec le ministère de la Famille en lien avec la rémunération. Depuis le 31 janvier, les portes des services de garde ouvrent de plus en plus tard, chaque vendredi, en guise de moyen de pression.

Une assemblée générale nationale aura lieu aujourd’hui, afin de déterminer si les membres veulent une entente de principe ou une nouvelle grève. Celle-ci sera webdiffusée dans 14 points de rencontre à travers la province.