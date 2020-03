Tendances repérées aux semaines de la mode

On ne dénombre plus les tendances uniquement sur les passerelles, mais aussi chez les invités de marque qui assistent aux présentations de New York, Milan, Londres et Paris. Le défilé se transpose aux premiers rangs. D’ailleurs, au défilé Stella McCartney, Naomi Ackie, Shailene Woodley et Caitriona Balfe étalaient trois courants du moment : la combinaison utilitaire (juxtaposée à des escarpins en satin émeraude), le denim original et le mélange d’imprimés neutres. À cela nous pouvons entre autres ajouter l’obsession sur les passerelles pour la bourgeoisie, les touches western, les années 1990, le bicolore, les couleurs vibrantes et les métalliques.

Western

Il y a bien sûr les bottes de cowboy, mais je vous propose ici une mule Aldo, ou encore la cravate bolo, portée ici par Quavo et signée Prada, mais pensez aussi à l’imprimé mouchoir qui signera merveilleusement bien une tenue urbaine, comme le montre Lucy Liu au défilé de Tory Burch.

Bourgeoise

Kendall Jenner et Issa Rae incarnent les nouvelles bourgeoises. On retient le bermuda en cuir Longchamp de l’une et la robe foulard à volants de Michael Kors de l’autre.

Allures 1990

La séduction dans les années 1990 se jouait à coup de nuisettes et de soutien-gorge apparents. Tom Ford et Dior reprennent l’idée, façon techno, en vert lime, pour Kate Hudson, et tricoté pour Marie-Pierra Kakoma du groupe Lous and the Yakuza.

Bicolore

Le biais blanc accentue le décolleté en cœur de cette robe Paris Georgia, alors que la veste col cranté gris et col châle rose Fendi surprend. Candice Swanepoel et Dylan Sprouse montrent le courant bicolore.

Longueur sur pantalon

Certaines s’adonnent à la superposition jupe sur pantalon, mais vous pouvez obtenir un effet similaire en vous inspirant des tenues de Cate Blanchett, en Rocksanda, et Maria Sharapova, en Vera Wang. Recherchez le mouvement d’un foulard ou encore la fluidité d’une tunique ou d’une traîne diaphane.

Aristo pour le soir

Pour le lancement de la série Next In Fashion de Netflix, l’animatrice Alexa Chung arborait une tenue imaginée par Minju Kim, la gagnante de la première édition de l’émission, dont le concept est de partir à la recherche du prochain grand nom dans la relève de la mode.

Un look délicieusement rétro, circa années 1960, couleur de dragées. Synonyme de la jet-society, l’univers du designer Tom Ford est transposé sur cette robe longue décorée de « pow » acidulés. Tracee Ellis Ross la porte avec nonchalance.

Couleurs pétillantes

Tel le trait d’un crayon surligneur, Irina Shayk et Janelle Monae ont adopté le courant des couleurs vives en version mono-chrome ; Max Mara pour l’une, et Stella McCartney pour l’autre.

Métaux précieux

Les matières aux effets de métaux précieux passent du jour au soir. Yara Shahidi a opté pour une mini robe dorée de Gucci, Erin O’Connor a préféré la robe plissée de Christopher Kane glissée sous une veste à double boutonnage. Retenez l’accent de son sac jaune fluo.