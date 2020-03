Une première pour Tyrrell Hatton à l'Invitation Arnold Palmer

Malgré une journée de travail difficile, l’Anglais Tyrrell Hatton a signé son premier gain en carrière au sein du circuit de la PGA, dimanche, à Orlando, en remportant l’Invitation Arnold Palmer.

Le vainqueur a remis une carte de 74, deux coups au-dessus de la normale, pour conclure avec un cumulatif de 284 (-4). Hatton a su regagner son calme après avoir commis un double-boguey au 11e fanion, où il a envoyé une balle dans l’eau. Les caméras de télévision l’ont d’ailleurs montré en train de faire un geste obscène en direction de l’obstacle. Le golfeur de 28 ans a joué la normale sur tous les trous suivants.

L’Australien Marc Leishman (73) a terminé à un coup de la tête, tandis que le Sud-Coréen Sungjae Im (73) et l’Américain Bryson DeChambeau (71) ont pris respectivement les troisième et quatrième places à 286 (-2) et 287 (-1).

Seul Canadien ayant évité le couperet à mi-chemin du tournoi, Nick Taylor (79) a connu une quatrième ronde cauchemardesque, commettant cinq bogueys et un triple-boguey au 11e drapeau. Il a terminé au 56e échelon à 299 (+11).