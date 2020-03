RIVARD, Jean-Paul, F.É.C.



Frère Jean-Paul Rivard, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, à Laval, le 1er mars 2020, à l'âge de 93 ans et 11 mois.Fils de Paul Rivard et de Gracia Desruisseaux, il naquit à Trois-Rivières, le 26 mars 1926. Il entra chez les F.É.C. à Sainte-Foy en 1943 et travailla à l'éducation des jeunes à Québec et Beauport, puis au Cameroun (Douala et Mbanga) pendant 14 ans. De retour au Québec, il enseigna quelques années à Longueuil (Collège Charles-Lemoyne) et se dévoua ensuite au service de la communauté.Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, ses frères Louis-Roch (Huguette Rompré) et André, ainsi que des neveux, nièces, cousins, cousines et de bons amis au pays et à l'étranger.Le défunt est exposé à la Résidence De La Salle (salle Toussaint-Dufresne), 300, chemin du Bord-de-l'Eau, Laval, le mardi 10 mars, à compter de 13 h (prière communautaire à 19 h 30). Les funérailles auront lieu au même endroit le mercredi 11 mars, à 10 h 30. La salle est ouverte à partir de 9 h.L'inhumation des cendres se fera plus tard au cimetière St-Michel, à Trois-Rivières, dans le lot familial.