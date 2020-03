Budget 2020: Legault veut stimuler l’économie pour contrer les effets du coronavirus

Le prochain budget du Québec qui sera dévoilé mardi prévoit «des dépenses d’infrastructures importantes» afin de stimuler l’économie dans un contexte d’incertitude lié à la propagation du coronavirus, a indiqué le premier ministre François Legault.

«On voit que l’économie mondiale se contracte, il y a des baisses importantes sur les bourses internationales donc techniquement moins d’argent à dépenser. On a un budget demain et on a tenu compte de ça», a-t-il indiqué en point de presse lundi matin à Montréal.

Le chef de la Coalition avenir Québec n’exclut pas non plus de recourir à la réserve de stabilisation mise en place au fil des ans par Québec pour soutenir les dépenses du gouvernement «si c’est nécessaire d’en faire plus». La valeur de cette réserve s’élève à 14 milliards $.

«Ce n’est pas impossible. On veut être prêt à le faire», a précisé François Legault.

Lundi matin, l’ancien ministre des Finances et député libéral, Carlos Leitão, a appelé le gouvernement à prendre des précautions dans le prochain budget en vue d’un ralentissement économique lié à l’apparition du coronavirus.

«Ce n’est pas le moment pour le gouvernement de François Legault d’annoncer de nouveaux programmes. Le gouvernement doit avoir une vision pragmatique et utiliser les surplus de manière responsable en ayant toujours en tête la situation financière qui ralentit», a-t-il indiqué par voie de communiqué lundi.

Il invite notamment le ministre des Finances, Éric Girard, à mettre en place un fonds d’urgence d’un milliard de dollars pour parer un éventuel ralentissement de l’économie mondiale.

La chute de 20 % du cours du pétrole enregistré lundi matin et la volatilité des marchés boursiers ces derniers jours en sont des signes précurseurs, a averti Carlos Leitão.

Le gouvernement Legault doit dévoiler mardi son deuxième budget.

Lors de la présentation d’une mise à jour économique, en décembre dernier, le ministre Éric Girard avait déclaré qu’il anticipait un surplus de 1,7 milliard $ pour l’année 2019-2020, soit une hausse par rapport aux prévisions initiales qui chiffraient ce surplus à 1,4 milliard $.

Début février, il avait toutefois tempéré les attentes concernant les surplus contenus dans le prochain budget en raison évoquant des « incertitudes » liées à la propagation du coronavirus en Chine.