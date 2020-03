Cocktail météo: neige, pluie et verglas sur le Québec

Neige, pluie et verglas seront au rendez-vous dès lundi soir sur une bonne partie du Québec.

Un important système dépressionnaire apportera entre 10 et 20 mm de pluie sur le sud du Québec, qui se transformeront en verglas et en neige plus au nord.

Ainsi, entre 15 et 25 cm tomberont d’ici mardi soir sur les régions au nord d’un axe allant de l’Abitibi au sud de la Gaspésie.

Le verglas sera probablement présent mardi dans la journée dans la vallée du Saint-Laurent principalement, la région de Québec étant la plus touchée.

Environnement Canada a annoncé des difficultés pour l’heure de pointe de mardi matin.

La trajectoire du système n’est pas encore définie, c’est pourquoi les types et les quantités de précipitations peuvent encore varier.