Comment faire entendre raison à ma mère?

Je suis une jeune maman qui a le bonheur d’avoir mis au monde une adorable petite fille il y a six mois. Ma mère, qui habite les États-Unis depuis dix ans, est venue passer quelques jours chez nous aux Fêtes de fin d’année avec son conjoint pour voir sa petite-fille. Le problème, c’est qu’elle fume. Non pas comme une cheminée, mais quand même assez pour que ça me dérange, surtout pour ma fille. Lors de son séjour, mon conjoint lui avait intimé d’aller fumer sur le balcon et elle l’avait très mal pris. Il a fallu user de beaucoup de diplomatie pour arranger les choses.

Comme elle a prévu de revenir pour Pâques et que je crains que le scénario se répète, je me demande si je devrais lui en parler avant qu’elle arrive ou si ça risque de la mettre encore plus en colère ?

Une fille qui aime sa mère

Comme vous savez d’ores et déjà ce qui vous pend au bout du nez, il faut agir en amont de sa visite. Rappelez-lui poliment la consigne convenue lors du premier séjour, et répétez-lui qu’il sera impératif de la respecter pour le bien de votre enfant, sa petite-fille. Ce qui s’exprime clairement, avant que les bévues ne se produisent, a toujours de meilleures chances d’être accepté sans rancune.