Dire adieu à la phobie du dentiste grâce à la zoothérapie

Souvent vantée pour ses bienfaits thérapeutiques, la zoothérapie est un service de plus en plus en vogue dans divers domaines, notamment auprès des cabinets de dentiste.

Un service qui fait ses preuves depuis un peu plus d'un an au Centre de santé dentaire de Rimouski et qui permet de réduire l'effet anxiogène occasionné par une visite chez le dentiste.

Un facilitant autant pour le patient que le personnel traitant qui s'avère efficace dans un peu plus de 90% des cas.

C’est le cas pour Émi, une jeune fille âgée de 10 ans, qui fait maintenant régulièrement appel aux services d’une zoothérapeute lorsqu’elle rend visite à son dentiste.

«Avant j'avais beaucoup peur et ça m'a rendue heureuse de venir chez le dentiste. Ici je me sens plus en sécurité avec le lapin», admet-elle.

Son père, comme de nombreux parents sur place, était stupéfait de constater la différence quant à la motivation de sa fille à se présenter au rendez-vous, en plus d’une diminution marquée de son stress.

«Souvent on devait faire des reprises de rendez-vous régulièrement et depuis qu'elle est ici, ça l'a aidé beaucoup à contrôler ses peurs», confie Éric Lepage.

La présence d'un animal permet de créer un premier épisode positif auprès du patient craintif. Il s’agit d'ailleurs d’une bonne alternative à des recours plus drastiques comme l'anesthésie générale qui s'avère nécessaire surtout chez les enfants.

«Le problème c'est qu'il y a de longues listes d'attentes donc un enfant a le temps d'avoir mal longtemps. Quand ça marche, c'est tant mieux parce qu'on s'évite de la douleur, du temps et de passer à l'anesthésie générale», explique la copropriétaire, la docteure Anik Caouette.

Jusqu’à présent, les résultats parlent d’eux-mêmes. Sur un total d’environ 30 consultations, seulement deux ne se sont pas avérées bénéfiques à l’aide de la thérapie assistée par animal.

«Ce n'est pas une baguette magique c'est certain, mais notre taux de réussite est très très bon, je l'évaluerais à environ 90%», estime la thérapeute, Geneviève Gendreau.

Elle ajoute que cette pratique s’adresse à toute personne souffrant d’un trouble anxieux relié à une visite chez le dentiste, peu importe son âge.

La relation humain-animal constitue un important facteur de réduction de stress et un soutien moral significatif.

Lors d’une séance adaptée, la zoothérapeute prend le temps d’analyser les besoins du client avec une rencontre préliminaire quelques minutes avant le rendez-vous et accompagne le patient pour intervenir en cas de besoin.

À noter que d’autres endroits offrent ce genre de service, comme les institutions scolaires, les hôpitaux et même les centres pour personnes âgées.