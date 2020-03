Fermeture des vestiaires : la presse écrite se mobilise

Pendant que plusieurs équipes sportives, dont le Canadien de Montréal, ont décidé d’interdire l’accès à leur vestiaire aux médias en raison du coronavirus, les multiples associations de journalistes de la presse écrite ont décidé d’émettre des réserves.

En effet, les sept présidents des associations de la presse écrite des sports majeurs en Amérique du Nord ont cosigné une lettre à l’endroit des ligues comme la Ligue nationale de hockey (LNH), du baseball majeur, de la NBA et de la NFL.

«Nous, les entités qui couvrent le sport professionnel et collégial en Amérique du Nord, sommes conscients de l’épidémie internationale du coronavirus et de l’importance de la contenir, ont d’abord écrit les associations. Nous comprenons que des précautions sont nécessaires pour la santé publique. Nous avons l’intention de travailler avec les ligues, équipes et écoles que nous couvrons pour maintenir un environnement de travail sécuritaire.»

«Nous devons également protéger nos accès aux vestiaires, que nous avons négociés sur des décennies, et aux joueurs, entraîneurs et membres du personnel pour qu'ils ne soient pas inutilement limités sur une courte ou une longue période», ont-ils poursuivi.

«Nous espérons avoir une bonne communication avec les ligues pour faire face ensemble à cette sérieuse situation», ont conclu les signataires.

Lundi, le Canadien a choisi de tenir les journalistes à l'extérieur de son vestiaire.