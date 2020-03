Itinérance : 1,9 million pour un nouveau lieu d'hébergement

L’organisme Chez Doris pourra bientôt accueillir des femmes en difficulté la nuit alors que la Ville de Montréal investit pour aider à l’ouverture d’un nouveau lieu d’hébergement temporaire.

La Ville injecte une somme de 1,9 million $ afin de permettre la rénovation d’un bâtiment situé dans le secteur du square Cabot, dont les travaux devraient débuter en juin.

«Plus concrètement cette aide servira à la rénovation et à l'agrandissement d’un bâtiment existant qui a été acquis par l'organisme dans les derniers mois», a souligné lundi la mairesse de Montréal, Valérie Plante, lors d'une conférence de presse.

Selon la directrice générale de Chez Doris, Marina Boulos-Winton, l'extension sera entre autres dotée d’un ascenseur afin de venir aussi en aide aux femmes à mobilité réduite.

En plus de son centre de jour, l’organisme pourra ainsi offrir 22 lits d’urgence. «Non seulement on va avoir du service de jour, mais aussi du service de nuit. On va devenir un organisme 24 heures sur 24», a souligné Mme Boulos-Winton.

«Les femmes représentent environ 25 % de la population itinérante à Montréal. Pourtant, environ 10 % des services aux personnes sans-abri sont dédiés aux femmes», a-t-elle indiqué.