Je sors, je reste

Coup de cœur

Livre

Ceci n’est pas une histoire de dragons

Photo courtoisie

Cette réédition du roman Mathieu Handfield pour souligner le 10e anniversaire de sa parution m’a permis de le découvrir pour la première fois. On y suit Napoléon, un jeune homme qui trie les courriers du cœur dans un journal. Ce denier est très grand et a de la difficulté à se sentir à l’aise dans ce monde trop petit pour lui. Il fera la rencontre d’un nain qui changera sa vie. L’auteur raconte cette histoire avec une bonne touche d’humour et d’absurdité. Un livre qui se dévore assez rapidement!

Sorti le 25 février

Je sors

Lancement

Danser dans la tornade – Fuso

Photo courtoisie

Fuso a fait paraître son deuxième album, intitulé Danser dans la tornade, vendredi dernier et le lancera officiellement ce soir à Montréal. L’auteur-compositeur-interprète né en France, mais qui habite maintenant Montréal, est souvent comparé au style de Jack Johnson et Jason Mraz. Dans cet opus, Fuso aborde la santé mentale, la croissance personnelle et la rêverie. Une soirée qui vous fera oublier l’hiver!

Ce soir à 18h au Ministère – 4521, boulevard St-Laurent

Cinéma

Roubaix, une lumière

Photo courtoisie

On se retrouve à Roubaix, une ville du haut de la France. Le meurtre d’une vieille dame le soir de Noël amènera le chef de la police locale, Daoud, et un jeune policier fraîchement sorti de l’école, Louis, à arrêter deux jeunes femmes toxicomanes qui étaient les voisines de la victime. Ce long-métrage d’Arnaud Desplechin met entres autres en vedette Léa Seydoux, Sara Forestier et Roschdy Zem.

Ce soir à 18h35 et 21h20 au Cineplex Odeon Quartier Latin – 350, rue Émery

Multidisciplinaire

Mac(Death)

Photo courtoisie

Jocelyn Pelletier est derrière cette production que revisite l’œuvre de Shakespeare, Macbeth, avec de la grosse guitare et des percussions lourdes. La tragédie violente des Macbeth est donc transposée en concert métal avec des comédiens qui rejettent le conformisme.

Ce soir à 19h à La Chapelle – 3700, rue Saint-Dominique

Musique

Pulsations - Angèle Dubeau & La Pietà

Photo courtoisie

La virtuose du violon, Angèle Dubeau sera accompagnée de l’ensemble la Pietà ce soir pour offrir un concert inspiré par le thème « pulsations ». Plusieurs pièces sont au programme de la soirée, dont des œuvres de Ludovico Euinaudi, Max Richter, Jean-Michel Blais et Yann Tiersen.

Ce soir à 19h30 à la Salle Bourgie au Musée des beaux-arts – 1339, rue Sherbrooke Ouest

Cinéma

Antigone

Photo courtoisie

Ceux qui n’ont pas encore eu la chance de voir l’œuvre de Sophie Deraspe pourront le faire ce soir à Verdun. Le long-métrage de 109 minutes met en vedette le personnage de Antigone, une jeune fille dont le frère est en prison. Elle choisira de défier les autorités en l’aidant à s’évader au nom de l’amour, la solidarité et la fraternité.

Ce soir à 19h au Quai 5160 – 5160, boulevard LaSalle

Je reste

EP

Avalanche – Ariane Roy

Photo courtoisie

La chanteuse qui participe présentement aux Francouvertes a lancé son premier EP vendredi dernier. La jeune femme de 20 ans propose des chansons aux sonorités pop-soul alternatives qui peuvent parfois se mélanger au jazz.

Sorti le 6 mars

Télé

Madame revient de loin

Photo courtoisie

Pour souligner la journée de la femme qui avait lieu hier, ICI Artv présente ce documentaire animé par Chantal Lamarre et Sylvie Dumontier. Les deux femmes font un plongeon dans le passé, dans les années 60 afin de revisiter les stéréotypes de cette époque. Elles compareront ces stéréotypes à ceux d’aujourd’hui avec une touche d’humour.

Ce soir à 20h30 sur ICI Artv

Télé

Ça vaut le coût

Photo courtoisie

La septième saison de l’émission Ça vaut le coût se conclura la semaine prochaine. Pour l’avant dernier épisode, Marie-Soleil Michon et son équipe remettront le grand Prix Ça vaut le coût 2020. Ce dernier ira à l’organisme Fées marraines, qui permet à des jeunes filles défavorisées de 5e secondaire d’aller à leur bal de finissants sans cause de stress financier à leur famille.

Ce soir à 19h30 à Télé-Québec