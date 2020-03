Au moment où j’écris ces lignes, nous sommes le 8 mars 2020, et nos horloges affichent l’heure avancée.

«La journée de la femme»

Tiens donc, comme le jour de la marmotte? La journée mondiale du gâteau au chocolat?

Il n’y a qu’à voir les images qu’on trouve sur le net pour illustrer cette journée, c’est dégoulinant de rose bonbon, de nounours, de fleurs, de profils féminins en silhouette, de petits poèmes cucul la praline.

Hélas, il faut le répéter.

Le 8 mars, c’est la journée internationale qui célèbre l’anniversaire de la lutte pour les droits des femmes.

Je vous en épargne l’historique, vous pouvez aller demander à notre ami Google, qui vous expliquera l’origine de cette lutte remontant au tout début des années 1900.

Ce matin, je lis des commentaires sur les réseaux sociaux, dont quelques-uns remettent en cause la pertinence de célébrer encore cette journée en 2020.

Que réclament encore ces damnées féministes? N’ont-elles pas obtenu tout ce qu’elles voulaient?

Ce n’est pas parce que nous ne vivons plus comme au temps de nos grand-mères qui n’avaient pas le doit d’ouvrir un compte en banque que tout est réglé et qu’on peut rentrer chez nous et ranger nos pancartes.

S’il est vrai qu’en Occident, de plus en plus de femmes occupent des postes de pouvoir, qu’on en retrouve à la tête d’entreprises, que nos jeunes filles sont éduquées pour devenir libres et indépendantes, il reste bien du chemin à parcourir pour atteindre une véritable parité. Et ce, dans tous les domaines et partout à travers le monde.

Quand les femmes seront payées un salaire égal pour un travail égal.

Quand on ne leur tirera plus le tapis sous les pieds afin de les soustraire à la réussite.

Quand les femmes disposeront de leur corps librement et vivront en toute sécurité sans craindre d’être harcelées, agressées, tuées.

Quand elles diront «non» et que leur refus sera entendu et respecté comme tel. Quand elles ne seront plus obligées de se voiler, de se taire, d’endurer, de se soumettre.

Alors peut-être que ces fatigantes de féministes vont vous sacrer patience.

D’ici là, vous pouvez vous garder de nous offrir des roses si de l’autre main vous nous privez de pain.