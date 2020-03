La perfection pour les Blue Jays

Misant sur des équipes divisées pour leurs deux matchs du jour dans la Ligue des pamplemousses, lundi, les Blue Jays de Toronto ont savouré autant de victoires.

À Dunedin, les receveurs Danny Jansen et Riley Adams ont tous deux étendu les bras dans un gain de 8 à 3 aux dépens des Rays de Tampa Bay. Le premier a donné le ton à la rencontre en claquant un grand chelem face au partant Blake Snell lors du tour au bâton initial. Quant au second, il a réussi un circuit de trois points en septième manche.

Le joueur de troisième but Vladimir Guerrero fils a également participé à l’affrontement. Il a été tenu en échec au cours de ses deux présences officielles, mais il a soutiré un but sur balles et croisé le marbre une fois.

Le gaucher Hyun-Jin Ryu a blanchi l’adversaire pendant quatre manches et un tiers, accordant trois coups sûrs et retirant quatre rivaux sur des prises.

Durant ce temps, à Bradenton, les Jays ont réalisé une poussée de deux points à la quatrième reprise pour venir à bout des Pirates de Pittsburgh au compte de 3 à 1.

Ryan Noda a soutiré une passe gratuite avec tous les coussins occupés pour donner les devants aux vainqueurs. Caleb Joseph a ajouté un ballon-sacrifice, et Chavez Young a frappé un simple productif. Le partant Anthony Kay a concédé trois coups sûrs et deux buts sur balles en trois manches.

Toronto croisera le fer avec les Yankees de New York, mardi.

Toro en baisse

À West Palm Beach, le Québécois Abraham Toro a vu sa moyenne au bâton chuter à ,105 malgré le gain de 3 à 1 des Astros de Houston contre les Tigers de Detroit.

Toro s’est présenté au bâton comme premier frappeur en fin de huitième. Confronté au releveur Nolan Blackwood, il a cogné un faible roulant vers celui-ci, qui n’a eu qu’à lancer au premier but pour le retirer.

Depuis le début du camp préparatoire, le joueur d’utilité a réussi un double et un simple en 11 matchs.