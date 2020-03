Le coronavirus ramène à la mémoire les ravages de la grippe espagnole

La propagation du coronavirus rappelle à plusieurs les terribles ravages causés par la grippe espagnole en 1918.

Ce sont des soldats rentrant du front en Europe qui avaient introduit le virus au pays. Et c'est la ville de Victoriaville, dans le Centre-du-Québec, où se tenait un important congrès eucharistique, qui avait servi de tremplin à sa propagation au Canada et aux États-Unis.

Quelque 40 000 personnes avaient participé à ce congrès.

Plusieurs des participants, infectés, ont rapporté la maladie chez eux, un peu partout au Canada et aux États-Unis, accélérant ainsi sa transmission.

«On a commencé à constater qu'il y en a qui tombaient malades; la fièvre et tous les symptômes qu'on connaît», a relaté Pierre Cécil, de l’organisme Appartenance Mauricie Société d'histoire. «Finalement, le 23 septembre (1918), le gouvernement, inquiet, a décrété l'état d'épidémie. Avec cette épidémie, les gens repartaient malades ou avec le virus et l'ont répandu partout.»

En tout, on estime que 80 et peut-être 100 millions de personnes sont mortes de la grippe espagnole sur la planète. 135 victimes avaient été recensées à Trois-Rivières, 119 à Victoriaville et 100 à Shawinigan.

À Trois-Rivières, l'école Saint-Philippe, dont on venait d'achever la construction, avait été réquisitionnée par les autorités de la santé, pour interner 200 patients.

La Ville de Victoriaville avait souligné, en 2018, le centenaire de la dévastatrice crise sanitaire.

«Il y a eu une série d'activités qui ont été organisées [...] entourant cet événement-là, bien particulier pour notre histoire à Victoriaville», a indiqué Charles Verville, porte-parole de la Ville.

Près de Trois-Rivières, à Louiseville, la doyenne, maintenant âgée de 108 ans, Marie-Anne Lacombe-Doucet, avait six ans lorsque la grippe espagnole a frappé. Mme Lacombe-Doucet se rappelle qu'un de ses trois oncles revenant de la guerre en est mort et qu'il avait été impossible d'exposer sa dépouille par crainte d'aggraver la contagion.