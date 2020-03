Le métier d'agent de bonheur: payés pour rendre leurs collègues heureux

MONTRÉAL | De plus en plus d’entreprises embauchent des «agents de bonheur», c’est-à-dire des employés payés pour s’assurer que leurs collègues soient heureux au travail et qu’un sentiment d’appartenance et de valorisation règne au sein de l’entreprise.

Si ce métier est encore bien méconnu au Québec, on trouve quand même quelques offres d'emploi qui portent ce titre sur les sites de recrutement.

Kevin Julien, qui fait ce métier depuis maintenant trois ans pour l’entreprise Skytech Communications, vise à ce que les employés quittent chaque jour le bureau avec le sourire aux lèvres. Il organise des activités et a mis en œuvre, avec ses collègues, un programme de bien-être avec comme objectif la santé globale de chacun.

«J’essaie d’écouter les employés, d’être un confident, de les accueillir et de créer des liens avec chaque personne, au meilleur de mes capacités», dit celui qui est aussi comédien.

Ses collègues peuvent compter chaque jour sur une collation, et deux heures d’activités sont organisées le vendredi pour découvrir les passions de chacun.

Employés heureux, clients heureux

Au départ, ce nouveau poste piquait la curiosité de plusieurs autres entreprises en contact avec Skytech Communications, soutient Alexandra Gibeault, directrice des opérations de la compagnie basée à Montréal. Plusieurs trouvaient l’idée bien originale.

«Je ne savais pas trop comment on pouvait le décrire dans l’offre d’emploi, c’était une première fois. Mais on a décrit ce qu'on recherchait», résume Mme Gibeault.

La compagnie embauche des agents de bonheur en partie pour s’assurer de la rétention des employés, cruciale en cette période de pénurie de main-d’œuvre.

«Pour avoir des clients heureux, il faut des employés heureux, soutient Mme Gibeault. On simplifie la vie des employés en dédiant à une équipe temps plein la tâche de créer des activités »