Le tournoi de Miami tient bon... pour l’instant

Les organisateurs du tournoi de tennis de Miami ont indiqué lundi après-midi que l’événement aura lieu jusqu’à preuve du contraire.

Cette annonce a été diffusée au lendemain de celle confirmant la non-présentation du tournoi d’Indian Wells aux dates prévues. Cette compétition devant réunir l’élite de l’ATP et de la WTA du 9 au 22 mars a subi le couperet en raison de préoccupations reliées au coronavirus.

«L’Open de Miami 2020 se déroulera comme le calendrier le prévoit, du 23 mars au 5 avril. La sécurité demeure une priorité de premier plan et nous surveillons attentivement la situation relative au COVID-19 avec les organisations de la santé, les autorités locales, ainsi que celles de l’État et du gouvernement, d’ici la présentation de l’événement», a-t-on précisé dans un communiqué.

«De plus, nous travaillons avec les circuits de l’ATP et de la WTA afin de recommander les meilleures pratiques [sanitaires] et de suivre les directives appropriées pour offrir un environnement sécuritaire aux amateurs, aux joueurs et aux membres du personnel.»

De son côté, la direction de l’ATP a spécifié que pour le moment, aucun autre changement n’est envisagé.

«Nous sommes engagés à explorer toutes les options possibles concernant les prochains tournois afin de s’assurer que nos joueurs et nos associés soient en santé et en sécurité. Des mises à jour seront communiquées ultérieurement», a-t-elle cependant affirmé.

Tout comme Indian Wells, la compétition floridienne constitue un «Master 1000» pour les hommes et un «Premier Mandatory» pour les femmes.