Montréal loin de son objectif d'installation de feux pour piétons

MONTRÉAL | La Ville de Montréal a installé moins de la moitié des nouveaux feux de circulation pour piétons nécessaires pour atteindre l’objectif qu’elle s’était fixé en 2019.

Seulement 90 nouveaux feux ont été installés l’an dernier, alors que l’objectif était de 168, selon les dernières données disponibles obtenues par le «24 Heures» à la suite d'une demande d'accès à l'information.

Cet écart entre l’objectif et le résultat survient alors que 24 piétons ont été tués dans les rues de la métropole en 2019, le pire bilan depuis 2010.

Depuis l’adoption de son Plan d’action Vision Zéro décès et blessé grave 2019-2021, la Ville soutient pourtant faire de la sécurité des piétons l’une de ses priorités. Elle a notamment annoncé en novembre dernier qu’elle doterait de feux piétons les 1300 feux de circulation montréalais qui n’en comptent pas, à raison d’un minimum de 250 ajouts par année.

La spécialiste en gestion municipale Danielle Pilette n’est pas convaincue que ce soit possible.

«C'est énorme comme passage. Même avec une plus grosse équipe, je vois difficilement comment on peut arriver à 250. On se fixe des objectifs irréalistes, estime celle qui enseigne à l’UQAM.

L’élu responsable de l’urbanisme et de la mobilité au comité exécutif de la Ville, Éric Alan Caldwell, croit quand même qu’il est possible de maintenir le cap. Quatre personnes ont été embauchées pour y arriver, et l’enveloppe dédiée aux feux piétons a été bonifiée de 40 % par rapport à ce qui était prévu dans les Programmes triennaux d’immobilisation précédents.

Mise aux normes

La Ville a, par ailleurs, réalisé seulement 33 % de son objectif en matière de mise aux normes des feux de circulation – c'est-à-dire la mise à jour des feux, par exemple en changeant des pièces ou en ajoutant un virage à gauche.

Les données fournies par le Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) de la Ville montrent que seulement 65 feux de circulation ont été mis aux normes, alors que l’objectif était de 197. L’année précédente, c’était 127 mises à niveau qui avaient été effectuées.

Au total, la Ville indique avoir effectué 348 interventions sur des feux de circulation en 2019.

M. Caldwell reconnaît que la Ville a pris du retard en ce qui concerne les feux de circulation. Il explique cela notamment parce que les efforts ont été concentrés à la réalisation de 233 requêtes liées aux intersections faites dans les arrondissements.

Celles-ci n’apparaissent pas dans le document fourni par le SUM, et les données complètes ne seront disponibles qu’au printemps 2020, explique la Ville. Il n’a pas été possible de savoir à quand remonte la dernière mise à jour des chiffres du SUM, mais ceux-ci ont été présentés le 2 décembre dernier à la Commission sur les finances et l’administration.

Guère mieux pour les bornes de recharge

Par ailleurs, seulement 105 bornes de recharge pour véhicules électriques ont été ajoutées à Montréal l’an dernier, loin de l’objectif qui était de 204 bornes.

Rappelons que la Ville s’est donné comme objectif de compter 1000 bornes de recharge électrique standard (240 volts) sur son territoire d’ici la fin de 2020.

À l’été 2019, on en recensait un peu moins de 650; Montréal maintient son objectif et devra donc mettre les bouchées doubles au cours des prochains mois.

La professeure Danielle Pilette a rappelé que l'ajout de bornes de recharge pour véhicules électriques enlève des espaces de stationnement sur rue, ce qui pourrait expliquer les délais dans leur déploiement.

L’an dernier, le nombre d'utilisations des bornes de recharge électrique a explosé à Montréal. En date du 31 décembre 2019, on retrouvait 7763 véhicules électriques dans la métropole, selon les données de l'Association des véhicules électriques du Québec (AVÉQ).

Indicateurs physiques ||| Objectif 2019 ||| Réalisation 2019** |||| Réalisation 2018

Feux de circulation mis aux normes* ----- 197 ||| 65 (33%) ||| 127

Nouveaux feux de circulation pour piétons ------ 168 ||| 90 (54%) ||| 94

Bornes de recharge pour véhicules électriques ----- 204 ||| 105 (51%) ||| 212

--------------------

*Excluant les requêtes d'arrondissements (233 requêtes)

**Les données finales seront disponibles au printemps 2020