On a testé la méthode Toastmasters

De la prise de parole en équipe à une jasette devant la machine à café, n’est pas à l’aise de s’exprimer qui veut. Pour contrer cette difficulté, la méthode Toastmasters s’est étendue partout dans le monde. On a infiltré une réunion pour découvrir comment ça fonctionne !

Montréal somnole encore quand les membres du Club Toastmasters Montréal se saluent avec chaleur en arrivant à leur réunion hebdomadaire. Dentiste, charpentier-menuisier, technicien informatique... À travers les profils variés, un point commun se dessine : l’envie de mieux s’exprimer.

« J’ai souvent eu à m’exprimer dans des réunions, à prendre la parole pour convaincre des gens. On m’a dit que j’étais un peu timide, qu’il fallait que j’améliore ma posture et ma communication », confie Fatiha Lemhachheche, ingénieure en recherche et développement dans le domaine pharmaceutique. Pour sa part, la doctorante Marina Brillon-Corbeil souhaite améliorer ses compétences afin de prendre des charges de cours.

À sept heures pile, la réunion aux airs d’assemblée générale s’ouvre. Président, secrétaire, responsable du toast, huissier, évaluateur de la langue, maître de cérémonie, chronométreur, évaluateurs... Chacun est au poste qui lui est assigné pour la semaine. Après une brève session éducative expliquant le thème du jour — le voyage —, le groupe passe aux discours préparés.

Au cours de la séance à laquelle nous assistons, le coach d’entrepreneures Marc-André Cright vole la vedette avec un passionnant discours sur sa visite du Grand Canyon alors qu’il affrontait ironiquement le plus grand vide de sa vie, soit la perte de son emploi. Un moment d’émotion traverse la salle. Son évaluatrice attitrée se lève bientôt pour donner son évaluation : structure du propos, variations vocales, posture, gestuelle, lien avec le public, pistes d’amélioration...

Plus qu’un endroit où apprendre à être un meilleur orateur, Toastmasters favorise un partage d’expériences très enrichissant. Cette impression se confirme lors des improvisations, qui génèrent autant de rires que de commentaires constructifs. La bienveillance est à l’honneur, et ce, même pendant l’évaluation de la langue et l’évaluation générale de la rencontre.

Une technique populaire

Fondé en 1924, Toastmasters International a permis à des millions de personnes d’apprendre à mieux s’exprimer. Les 16 600 clubs dispersés dans plus de 143 pays — à Montréal, on en compte 4 — s’appuient sur le programme d’apprentissage Pathways, qui s’étend sur 5 axes : la prise de parole en public, la communication interpersonnelle, le leadership stratégique, la direction et la confiance en soi. En choisissant parmi plus d’une dizaine de parcours, chaque adhérent trace son propre chemin.

Pas de formateur attitré au cœur de Toastmasters : ce sont plutôt les membres qui s’évaluent entre eux, même si l’accès à un mentor est possible. « C’est le meilleur réseau de soutien que j’ai trouvé pour mon développement personnel », avoue la chercheuse Hélène Riol.

« En plus d’apprendre à être de meilleurs orateurs, on peut acquérir des notions de leadership », ajoute Alexandre de Verteuil, chef d’équipe en informatique.

« Certains pensent que Toastmasters ne leur servira pas s’ils n’ont pas à faire de présentations, par exemple. Pourtant, chaque interaction est une prestation. Toastmaster donne l’occasion de développer des habiletés de communication et de gagner de la confiance », conclut Alexandre Payette, CPA.

À voir les membres quitter la salle vers 8 h 30, gonflés à bloc, dur d’en douter !

Les quatre clubs montréalais :