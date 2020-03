Pensez-vous que la vie de couple c’est pour moi?

Je suis une fille dans la trentaine qui a connu quelques expériences amoureuses, mais rien qui vaille la peine d’en parler, puisque je n’ai jamais rencontré un homme qui m’attire plus que six mois à un an. Très vite, je me lasse de lui. Sa conversation finit par m’ennuyer, et une fois que ça arrive, je ne vois pas pourquoi je perdrais un temps précieux à m’emmerder.

Pour être franche, je cherche l’homme parfait, même si tout le monde me dit qu’il n’existe pas. Peut-être suis-je trop difficile ? Mais il y a toujours quelque chose qui ne fait pas mon affaire qui finit par apparaître dans le comportement de celui avec qui je sors. À partir de là, je m’en détache.

Ma mère, qui est aussi ma meilleure amie, me dit que je fais bien de ne pas me laisser avoir par le premier venu, qu’il vaut mieux, comme elle, ne pas être accompagnée que mal accompagnée. En même temps, j’ai peur de rester vieille fille. Il faut dire que je n’ai pas eu l’opportunité d’avoir une image de conjoint bien longtemps puisque ma mère m’a mise au monde alors que le sien avait 61 ans et que j’avais à peine un an quand il est décédé. Par la suite, elle n’a plus voulu d’homme dans sa vie.

À part au travail où j’ai quelques collègues que je côtoie à l’occasion, j’ai peu d’amies de mon âge, car je me lie peu avec mon entourage de peur d’être déçue. Comme je suis une éternelle insatisfaite, je ne vois pas venir le jour où ma vie prendra une direction plus positive. Auriez-vous un conseil pour moi ?

Anonyme

Comme nos comportements sont à l’image de ce que nous avons acquis dans l’enfance par l’éducation, à laquelle est venu s’ajouter le fruit de nos expériences, je vous inciterais à regarder du côté de ce que votre mère vous a transmis au sujet des relations homme/femme. D’où vous vient cette exigence de perfection chez l’autre ? Vous prouver que vous avez de la valeur ? En tout cas autant de valeur que vous en accordez à votre mère ? Que vous a-t-elle révélé de ses relations avec les hommes en général et avec votre père en particulier ? C’est en fouillant dans votre passé que vous risquez de comprendre votre présent. En passant, je doute fort que d’avoir élu votre mère comme meilleure amie soit une bonne chose pour vous permettre de vous épanouir, tant humainement que sexuellement.