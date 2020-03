Polaris: une conduite et une puissance améliorées

Fidèle à son habitude, Le Journal vous présente les principales nouveautés chez les quatre fabricants de motoneiges pour leurs modèles 2021, à la suite de la présentation faite à West Yellowstone, au Montana. Nous poursuivons aujourd’hui avec Polaris.

Avec sa gamme de motoneiges 2021, Polaris a voulu aller encore plus loin pour les motoneigistes en leur offrant des machines plus performantes, plus faciles à conduire et plus confortables.

L’arrivée d’un tout nouveau moteur, le Patriot 650, dans la lignée du célèbre 850 qui a fait la renommée du constructeur américain, pourrait bien changer la donne dans le domaine. Conçu pour durer très longtemps, ce moteur offre jusqu’à 60 % plus d’efficacité énergétique, 10 % plus de puissance et 14 % plus de couples par rapport à son ancêtre, le Liberty 600. Cette combinaison risque de faire en sorte que ce moteur va devenir le roi dans la catégorie des 600cc.

Avec comme idée d’assurer au pilote un contrôle encore plus parfait de sa motoneige en tout temps, Polaris arrive sur le marché avec deux nouveaux modèles, le Indy VRI et le Switchback Assault 146. Ils représentent très bien ce que le fabricant veut créer. Les deux sont construits sur la nouvelle plateforme Matryx, qui est une version de la célèbre AXYS améliorée. Elle assure un confort et un contrôle jamais égalé jusqu’à présent chez Polaris. Elle sera disponible uniquement durant le SnowCheck du printemps.

Pour définir le nouveau Indy VR1, le fabricant explique « qu’il allie accélération féroce, contrôle sans effort et une technologie intelligente. »

Les deux nouveaux modèles sont aussi équipés du tout nouvel écran tactile de sept pouces, le premier du genre dans l’industrie. Cet écran est équipé de la technologie Polaris Ride Command et d’options de personnalisation, comme la cartographie Ride Command, le Groupe Ride et le Bluetooth. Ces motoneiges sont aussi munies du Smart Warmer, un système de chauffe-mains contrôlé par thermostat. Mentionnons que si ces deux modèles ne sont disponibles durant la vente du printemps, durant la saison, il sera possible de vous procurer le Indy Launch Edition, équipé de la même façon, mais disponible en quantité très limitée.

Nouveau système d'entraînement

Pour aller encore plus loin dans les performances de son modèle RMK, Polaris a décidé de créer un nouveau système d’entraînement : le QuickDrive2. Il se caractérise par une conception à faible inertie et une réduction de 10 % de la vitesse, ce qui réduit l’effort du pilote, permet une réponse encore plus rapide et une portance quasi instantanée. On a aussi décidé d’équiper le RMK d’une nouvelle chenille d’une longueur de 155 ou 165 pouces. Avec sa conception optimisée pour le flex et une rigidité améliorée des crampons, cette nouvelle chenille génération 8 offre une portance rapide, une traction supérieure et une flottaison optimale, dans toutes les situations de conduite en montagne. Vous retrouverez cette nouvelle technologie sur plusieurs modèles de la série RMK Khaos. Ce modèle sera disponible, en 2021, avec une chenille de 163 et même 165 pouces.

Polaris n’a pas oublié son modèle phare, le PRO-RMK. Il sera lui aussi disponible avec le système d’entraînement QuickDrive2. Pour le modèle de 174 pouces, des talons de 2,75 pouces ou 3 pouces seront disponibles sur la chenille. Si ces nouvelles technologies seront surtout offertes durant la vente du printemps, mentionnons qu’il sera possible d’obtenir le PRO-RMK avec un moteur Patriot 850 en saison. Il faut aussi souligner que 2021 marque le retour de la RMK EVO, un modèle pour les nouveaux pilotes.

Une gamme complète

Même si les ingénieurs ont décidé de préparer une sorte de relève avec la nouvelle plateforme Matryx, il n’en demeure pas moins que la plateforme AXYS, qui a permis à Polaris de connaître beaucoup de succès auprès des motoneigistes, demeure le numéro un sur les différents modèles de la gamme.

Dans les sentiers, la gamme des modèles Indy 2021 continuera d’offrir aux amateurs les performances qu’ils recherchent. La XCR est toujours là, avec ses caractéristiques dignes des motoneiges de course. Le confort demeurera le même avec la XC, alors que pour les gens qui recherchent une motoneige confortable et commode tout au long de la journée, quelle que soit l’utilisation qu’ils en feront, la Indy Adventure demeure une valeur sûre. C’est un modèle très populaire au Québec. La EVO fera le bonheur des débutants.

Pour les amateurs qui sont à la recherche d’une motoneige qui sera aussi performante sur la piste qu’en hors-piste, la gamme des modèles Switchback répondra à leurs attentes. Pour ceux qui recherchent des performances dignes des motoneiges de course, le modèle XCR est préférable. Si vous êtes à la recherche de plus de douceur dans la conduite de votre motoneige en sentiers, la PRO-S est le meilleur choix. Enfin, pour les amateurs de motoneiges hybrides, aussi performantes dans les sentiers qu’en dehors de ceux-ci, la gamme Assault répondra à leurs attentes.