Réclamations: quoi faire en cas de délits de fuite?

Votre véhicule a été percuté alors qu’il était stationné, mais personne n’a laissé de note. Vous roulez sur la route, vous vous faites frapper, mais l’autre conducteur ne s'immobilise pas. S'en suit une série de démarches compliquées auprès de la Ville de Montréal ou des compagnies d'assurances pour faire une réclamation. Alors, que doit-on faire lors de telles situations?

Lorsqu’un conducteur décide de commettre un délit de fuite, le premier réflexe à avoir, c’est «d'essayer de retenir la plaque d’immatriculation», lance d’entrée de jeu le président du cabinet d’avocats SOS Ticket, Thierry Rassam. Se souvenir même seulement d’une partie de la plaque pourrait aider à retrouver le fautif et à faire une réclamation, ajoute-t-il.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour tous les détails.

