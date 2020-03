Trudeau éteint

Plusieurs personnes l’ont souligné, la fin en douceur et presque sans qu’on s’en aperçoive du blocus ferroviaire aura donné raison à l’approche prudente de Justin Trudeau.

Sauf que ce dernier n’en récoltera aucun bénéfice politique ni de souvenirs bienveillants de l’histoire. Pourquoi ? Parce qu’il n’a pas su défendre lui-même sa façon de faire.

Gestion de base

La non-action n’est pas nécessairement de l’inaction. C’est un principe de gestion de base. Face à une situation complexe, on peut décider de façon active et positive de ne pas bouger, parce qu’on estime qu’on n’y gagnerait rien de toute façon ou même qu’on y perdrait. On peut aussi juger que le moment n’est pas venu.

Dans un tel contexte, il faut toutefois que le décideur soit capable d’expliquer sa décision, ne serait-ce que pour rassurer, mais aussi pour bien montrer que sa patience n’est pas simplement de l’attentisme ou de la procrastination. Bref, exposer son plan et sa compréhension de l’enjeu.

Justin Trudeau n’a rien fait de tout ça, d’abord absent au début de la crise et bafouillant d’un point de presse à l’autre à son retour de tournée. On aurait voulu donner l’impression que l’on espérait que les barricades disparaîtraient d’elles-mêmes qu’on n’aurait pas agi autrement.

Éteint

On apprendra peut-être un jour ce qui fait en sorte que Justin Trudeau a l’air aussi éteint depuis sa réélection à la tête d’un gouvernement minoritaire. À moins que le chef libéral ne fasse pas le deuil de la malle à costume que ses conseillers politiques ont manifestement bradée dans un comptoir vestimentaire, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui.

De manière immédiate, ça se manifeste dans l’occasion ratée par le premier ministre d’exposer enfin ce qu’est sa vision de la réconciliation avec les Autochtones, une façon de tirer profit de la crise. On aura plutôt eu l’impression qu’il était occupé à compter les poils blancs dans sa barbe.

Dans tous les cas, c’est raté.