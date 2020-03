Un match du Canadien à huis clos?

Le Canadien de Montréal pourrait disputer un match à huis clos lorsqu’il affrontera les Sharks à San Jose, puisque l’Office de la santé publique du comté de Santa Clara, en Californie, a annoncé avoir interdit les événements rassemblant plus de 1000 personnes, lundi soir.

Sur le site de l’organisation publique, on peut lire que l’interdiction débutera à minuit dans la nuit de mardi à mercredi et qu’elle durera trois semaines. Le duel entre les deux équipes doit avoir lieu le 19 mars au SAP Center. Au total, ce sont trois rencontres des Sharks qui sont touchés par cette nouvelle mesure, si elle n’est pas prolongée.

Photo capture d'écran

«Le SAP Center à San Jose est au courant de l’ordre de l’Office de la santé publique du comté de Santa Clara, peut-on lire dans un communiqué publié par l’entreprise Sharks Sports and Entertainment, peu avant minuit. Nous allons respecter les directives imposées. Nous allons analyser la situation pour chaque événement prévu d’ici la fin du mois et faire une mise à jour lors des prochains jours.»

«Nous apprécions la compréhension et la patience de nos partisans, nos invités et nos partenaires au cours en ces moments sans précédent.»

Freiner l’épidémie

Durement touchée par le virus, la Californie comptait, lundi soir, 153 cas de COVID-19 confirmés, selon le quotidien «San Francisco Chronicle». Le comté de Santa Clara en décompte 43 à lui seul. Cette mesure vise donc à atténuer la propagation du virus.

«Il s'agit d'un moment critique de l'épidémie croissante de COVID-19 dans le comté de Santa Clara, a dit la docteure Sara Cody, responsable de la santé du comté. Les mesures fortes que nous prenons aujourd'hui visent à ralentir la propagation de la maladie».

«L'ordre d'aujourd'hui et les nouvelles recommandations réduiront le nombre de personnes qui développent la maladie et aideront à éviter que notre système de santé ne soit submergé. C'est d'une importance cruciale pour toute personne ayant des besoins en soins de santé [non liés au COVID-19].