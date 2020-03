Voter pendant une épidémie: beaucoup d'incertitude

Ce matin, j’ai été tout de suite interpellé par l’article de Kirk Johnson et Campbell Robertson dans le New York Times. Si pour se préparer adéquatement à une crise il faut planifier en prévision du pire, il y a bien des questions auxquelles il faudra répondre pour mener à bien l’élection 2020.

Un premier test électoral dans le contexte des craintes entourant le COVID-19 se déroulera demain quand on gérera les résultats des primaires de l’État de Washington. L’État de la côte ouest est déjà éprouvé par le virus, et la population est nerveuse.

Les tracas seront bien moindres demain que lors d’une élection nationale parce que, dans cet État, les votes sont acheminés dans des enveloppes. Les électeurs sont informés d’utiliser des éponges ou des linges humides pour sceller les enveloppes et on suggère aux travailleurs d’élection d’utiliser des gants de caoutchouc pour les manipuler et les ouvrir. Comme des votes ont probablement été acheminés avant les premiers cas de COVID-19, on ajoute même des masques à l’arsenal.

Vous imaginez ce que ce sera si on ne parvient pas à endiguer la propagation d’ici à novembre? Personne ne peut écarter cette probabilité, et en parler ne peut que mener à des solutions mieux adaptées.

Parmi les scénarios envisagés pour imiter la transmission, on évoque de plus en plus la possibilité de demander aux candidats de ralentir ou de cesser les rassemblements. S’ils ne le font pas pour le moment, Biden et Sanders ont déjà confirmé qu’ils prêcheraient par l’exemple et obéiraient aux consignes des autorités.

Si on s’interroge d'abord sur le déroulement du vote le 3 novembre, la route d’ici là demeure parsemée d’embûches. Les responsables des deux grandes formations politiques évaluent également les risques que représente la tenue des deux conventions. Est-ce bien sage d’enfermer 50 000 personnes pendant trois jours pour le gigantesque spectacle télévisuel auquel nous avons droit tous les quatre ans? Déjà, de mon côté, je me demande si c’est bien sage de m’y rendre...

Pour la journée du 3 novembre, les nombres totaux d’électeurs et de travailleurs d’élection sont deux indicateurs de l’ampleur que pourrait prendre le phénomène. Plus de 130 millions pour le premier groupe et plus d’un million pour le second.

Si on envisage d’abord des risques pour la santé, d’autres angles doivent être couverts. Un expert de l’Université de la Californie suggère au Congrès d’agir dès maintenant et d’établir un cadre législatif précis. Que fera-t-on si le virus frappe une région, mais que l’ensemble du pays peut voter normalement? Imaginez que la Floride ou la Californie ne puisse participer. Ou encore un ou des États pivots? Qui assurerait la certification des résultats? Comment s’assurer que les électeurs iront voter malgré les craintes? Républicains et démocrates pourraient bien invoquer une magouille quelconque pour discréditer l’ensemble du processus...

Ces jours-ci, on peut lire ou entendre un grand nombre de suggestions pour atténuer les retombées du virus sur le déroulement de l’élection. On prévoit l’embauche de personnel supplémentaire pour pallier d’éventuelles absences pour cause de maladie, on pense également à des mesures d’hygiène supplémentaires, comme nettoyer les écrans des machines qui enregistrent les votes à certains endroits ou prolonger les heures pendant lesquelles on peut voter pour éviter la congestion.

Rien ne dit que les scénarios apocalyptiques avancés plus haut se produiront, mais je souhaitais illustrer ne serait-ce que brièvement le casse-tête que constituerait un processus électoral affecté par la propagation du virus. Dans un contexte de polarisation où tout un chacun fait circuler des «fake news» à un rythme effarent, les préparatifs et les mesures envisagées par les autorités seront scrutés à la loupe.

Bien avant l’éclosion, on se demandait si tout ce beau monde accepterait le verdict du 3 novembre. Je vous laisse imaginer la scène si le tout se déroule sur fond d’épidémie et de paranoïa.

