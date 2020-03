5 chaussures confortables à adopter ce printemps

Nous sommes en plein cœur de la mi-saison: l’hiver laisse tranquillement place au temps plus doux! On range donc les grosses bottes, sans toutefois sortir les sandales d’été. De la cabane à sucre au gym en passant par les festivals, je vous ai donc préparé un guide de chaussures confortables à adopter à l’arrivée du printemps. De la botte de pluie à la bottine western, on ne sacrifie ni le style ni le confort!

1. La bottine de pluie couleur pastel de Cougar Shoes

Qui dit l’arrivée du printemps, dit aussi la saison de la pluie! Pour affronter les intempéries, l’entreprise canadienne Cougar Shoes est reconnue pour ses bottes imperméables. Ce printemps, elle lance la bottine de pluie luisante Kensington Chelsea, en caoutchouc synthétique et dotée d’un talon compensé. Ce modèle hyper stylé s’agencera très bien à votre imperméable. On adore les différentes couleurs de pastel et les couleurs classiques disponibles telles que le rose orchidée, le vert sauge, le beige nu ou encore le gris brume. *Disponible sur https://fr.cougarshoes.com pour 80$.

2. Le slip-on aux motifs excentriques de Vans

Mi-chaussure, mi-espadrille, le modèle Slip-On a été popularisé par la marque Vans. Vous savez, ces souliers en tissu sans lacet, que Bébé porte dans le film Dirty Dancing?! Vous voyez de quoi je parle? Faisant fureur depuis les années 80, ce modèle classique et indémodable est toujours aussi tendance et, pour ce printemps, Vans présente la collection The Bold and the Beautiful aux couleurs et motifs hyper excentriques, qui fera tourner les têtes à coup sûr. Coup de cœur pour le Slip-On bleu électrique et orange qui se fond parfaitement au streetstyle de Montréal. *Disponible chez Empire, Off the Hook, Ssense et plus encore - rendez-vous au au vans.ca. De 70$ à 90$.

3. Les sandales tendance au confort absolu de Geox

La nouvelle collection du printemps Respira de la griffe italienne Geox allie confort et élégance. Mesdames, rares sont les sandales à talons et aux semelles compensées qui sont gage de fonctionnalité et de douceur pour les pieds! Toutefois, Geox prouve qu’il est tout à fait possible de conjuguer ces deux caractéristiques avec les modèles de sandales D PONZA et D ORTENSIA MID SANDA. Cette saison, Geox ose aussi des couleurs plus vibrantes comme le vert, le fuchsia, l’orange et le jaune. De plus, oubliez l’idée préconçue du petit soulier de la petite madame, car Geox change d’image en rajeunissant ses chaussures. *Disponible dans la boutique Geox au Centre Rockland et au Carrefour Laval ou en ligne au geox.com pour 180$.

4. La botte western et de festival réinventée avec Aldo et Tezza Barton

Alors que la saison des festivals débute bientôt avec Coachella, voilà que la compagnie montréalaise ALDO s’est associée à la musicienne, photographe et influenceuse Tezza Barton, suivie par plus de 800 000 abonnés sur Instagram. Ensemble, ils lancent une mini gamme de bottes western comprenant 4 styles différents, inspirée par les voyages de l'influenceuse, la musique et l’icône Elvis Presley. Ainsi, on retrouve la botte noire ou beige The Runaway à la peau de serpent, puis la botte bleue Desert Star en suède et garnie de franges et finalement, la botte blanche en cuir appelée Sophie Rose. *Disponible dans les boutiques Aldo, dès le 12 mars prochain, pour 160 $ et en ligne au aldoshoes.com.

5. L’espadrille de performance de Puma

Question de retrouver sa pêche d’enfer pour la belle saison, l’heure est aux entraînements de haute intensité! La marque Puma et les boutiques Sports Experts proposent la nouvelle espadrille de performance la Zone XT, conçue pour divers types d’entraînements intenses comme la course, le crossfit et le HIIT (High Intensity Interval Training). Ces nouveaux souliers comprennent un amorti, un soutien et une adhérence maximum. D’ailleurs, c’est la mannequin de renommée internationale Adriana Lima qui est le visage de cette nouvelle campagne. * Disponible chez Sports Experts pour 99,99$.