DUPRAS, Sylvain



À Montréal, le 4 mars 2020, est décédé M. Sylvain Dupras, à l'âge de 59 ans, fils de feu Armand Dupras et Marie-Anna Paulhus.Il laisse dans le deuil ses soeurs feu Thérèse (Gilles) et Denise (Pierre), ses neveux et nièces : Danièle, Dominique, Stéphane, Sylvie, Ianick et Marie-Josée, ses petits-neveux et petites-nièces, ainsi que plusieurs parents proches, amis et collègues de travail.La famille recevra vos condoléances le samedi 14 mars de 14h à 17h et de 19h à 21h au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7, 514-342-8000www.dignitequebec.com