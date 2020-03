FILIATRAULT, André



Entouré des siens, le 6 mars 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé M. André Filiatrault.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel, Yves, France (Claude) et la mère de ses enfants Mme Denise Barbeau, ses petits-enfants Éric, Jonathan et Hugo, ses arrière-petits-enfants Lily-Rose, Jasmine, Jayson et Mathis, son frère Robert (Marthe), sa conjointe Mme Simone Binette et ses enfants Simon et Michel, ses neveux, ses nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 13 mars de 14h à 17h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.