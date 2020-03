Affaire SNC-Lavalin: l’ex-greffier du Conseil privé n’a pas contrevenu aux règles

OTTAWA – L’ancien greffier du Conseil privé Michael Wernick n’a pas contrevenu à la Loi sur les conflits d'intérêts dans sa gestion du dossier de SNC-Lavalin, a statué le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique Mario Dion.

«Après avoir pris connaissance des éléments de ce dossier, je n'ai aucun motif de croire que M. Michael Wernick, ancien greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet, a contrevenu à la Loi sur les conflits d'intérêts sur la base des faits allégués», a fait savoir M. Dion dans un communiqué publié mardi.

Michael Wernick, qui était à l’époque le plus haut fonctionnaire fédéral au pays, s’est retrouvé sous les feux des projecteurs, il y a un an, lorsqu’il a comparu à deux reprises, devant le Comité de la justice et des droits de la personne qui se penchait sur l’affaire SNC-Lavalin.

Cette affaire a éclaté l’an dernier lorsque le journal «Globe and Mail» a allégué que l’ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould a subi des pressions pour aider la multinationale québécoise à éviter un procès criminel pour fraude et corruption.

Justin Trudeau, son plus proche conseiller lui aussi démissionnaire Gerald Butts, ainsi que Michael Wernick ont tous nié avoir quoi que ce soit à se reprocher. S’ils ont avoué qu’une forme de pression sur Mme Wilson-Raybould ait pu être exercée, mais cette pression n’était pas «inappropriée», ont-ils fait valoir.

À la fin septembre, le commissaire à l'intégrité du secteur public Joe Friday a saisi le commissaire Dion d'une allégation de conflit d'intérêts mettant en cause Michael Wernick.

Le commissaire Dion a finalement conclu que M. Vernick, comme d’autres titulaires de charge publique principales, avait «agi suivant les instructions du premier ministre et qu'ils n'auraient pas pu influencer la procureure générale du simple fait du poste qu'ils occupaient».

«Je considère maintenant le dossier clos, a ajouté Mario Dion, mardi. Mon rapport, comme tous les rapports établis en vertu de la Loi, a été présenté au premier ministre et est désormais public.»

Rappelons qu’en août dernier, le commissaire Mario Dion a statué que Justin Trudeau a contrevenu à l’article 9 de la Loi sur les conflits d'intérêts, qui interdit à tout titulaire de charge publique de se prévaloir de ses fonctions officielles dans le but de favoriser son intérêt personnel.