Amputée des quatre membres, elle mord aujourd'hui dans la vie

En mars 2012, Marie-Sol St-Onge a dû se faire amputer les deux bras et les deux jambes après avoir contracté la bactérie mangeuse de chair. Aujourd’hui, la conférencière mord dans la vie, le sourire aux lèvres.

«Tout ce que je voulais, c’était vivre. Donc, je survivais à ce moment-là. Je ne pouvais pas concevoir que j’abandonnais la vie que je m’étais bâtie. On avait travaillé très fort pour être là où nous étions rendus [...]. C’était le parfait bonheur. Je ne pouvais pas imaginer que j’abandonnais ça», a expliqué Marie-Sol St-Onge, à l’émission On n’est pas obligé d’être d’accord à QUB radio, mardi.

Invitée par l’animatrice Sophie Durocher afin de parler de son livre Se relever sans mains ni pieds, disponible aux Éditions De Mortagne dès le 11 mars, Mme St-Onge s’est confiée sur la place que tient l’humour dans son quotidien.

«En partant, j’aime rigoler. J’avais ma personnalité avant que tout ça arrive, avant mes 34 ans. J’étais la même personne. C’est sûr que je suis restée aussi joyeuse que j’étais. L’humour est un bon moteur pour avancer. Le sourire, c’est la clé du succès pour moi», a-t-elle affirmé.

Lorsqu’elle est tombée malade, c’est sa «petite famille» qui l’a sauvé et son amour pour la peinture lui a permis d’avancer malgré les embûches.

«Quand j’étais à l’hôpital, tout ce que je voulais, c’était guérir pour revenir chez moi et être aux côtés de mon amoureux, de mes deux beaux garçons. Ça, c’était la première motivation. Après ça, pour gagner en autonomie, pour dire “je veux continuer à vivre, faire quelque chose de ma peau, pas juste regarder le temps passer”, c’est la peinture qui a été le plus gros moteur pour me faire avancer», a souligné l'artiste-peintre.