Audrey Leduc en redemande encore

Audrey Leduc n’est pas du genre à se contenter de peu. Élue recrue de l’année à l’échelle nationale et trois fois médaillée au championnat d’athlétisme U Sports, la représentante du Rouge et Or de l’Université Laval a déjà les yeux rivés sur ses prochains objectifs.

Leduc a d’abord décroché le bronze au 60 m pour amorcer le championnat canadien disputé à Edmonton, la semaine passée, avant de rafler l’argent au saut en longueur et le bronze au relais 4 x 200 m avec ses partenaires Émy Béliveau, Rose Émilie Carrier et Marie-Frédérique Poulin, aidant le programme lavallois à finir sur la troisième marche du podium, une première au niveau canadien. Mais n’allez pas croire que la Gatinoise est pleinement satisfaite de cette faste récolte !

« J’ai réussi un record personnel au 60 m, mais je crois que je peux courir plus vite. Je n’ai pas été satisfaite de mon départ. Je suis capable de mieux. Il faut aller chercher la perfection. Ce ne sera jamais parfait, mais je veux atteindre le meilleur que je peux », a assuré l’athlète de 21 ans.

Si ses performances lui ont injecté une dose de confiance pour l’avenir, elles lui ont également permis de mieux mesurer ses ambitions en prévision de sa deuxième saison universitaire, l’an prochain.

« Ça donne de la confiance, mais ce n’est pas l’or. En étant deuxième et troisième, ça me donne des objectifs de vouloir atteindre des marches plus élevées sur le podium », a convenu Leduc.

Un printemps chargé

D’ailleurs, Leduc continuera à chausser les espadrilles malgré la conclusion du calendrier universitaire puisqu’elle participera au début avril, en Floride, à une compétition avec l’équipe canadienne. Il s’agit de l’une des nombreuses étapes du processus de qualification pour les Jeux de Tokyo, prévus l’été prochain.

Réaliste sur ses chances de percer l’alignement pour les épreuves individuelles, l’étudiante en psychologie espère obtenir une place au sein de l’équipe du relais. Selon ses résultats en sol floridien, elle pourrait être invitée à un autre rendez-vous à la mi-avril.

« Il y a des vétéranes qui sont déjà là et il faut faire notre place. C’est une étape à la fois. Mon objectif principal au niveau individuel, c’est Paris en 2024. Mais de vivre les Jeux au relais, ça me rappellerait ma première expérience aux Jeux du Québec où j’étais inscrite dans une seule épreuve. Ç’a été mes plus beaux Jeux puisque j’ai pu vivre l’expérience sans le stress des compétitions. Ce serait sans doute pareil, mais en plus gros cette fois », a évoqué Leduc.

3 Étoiles du Rouge et Or

1. Audrey Leduc

Athlétisme | Psychologie

La recrue a remporté trois médailles à son premier championnat U SPORTS la semaine dernière à Edmonton, soit une d’argent au saut en longueur et deux de bronze au 60 m ainsi qu’au relais 4x200 m.

2. Jean-Simon Desgagnés

Photo courtoisie

Athlétisme | D. Médecine

Il a été couronné champion national sur 3000 m lors du championnat canadien, en plus de terminer en deuxième place de l’épreuve du 1500 m.

3. Jessy Lacourse

Photo courtoisie

Athlétisme | Éducation au préscolaire et enseignement au primaire

Elle a aussi remporté la médaille d’or du championnat U SPORTS sur la distance de 3000 m, contribuant ainsi au premier podium national de l’histoire de l’équipe féminine Rouge et Or, une troisième place.

Performances dignes de mention

Khaléann Caron-Goudreau

Basketball | MBA global business

Élue athlète de la rencontre dans la victoire en quart de finale du championnat U SPORTS où elle a marqué 17 points et récolté 19 rebonds, la joueuse défensive de l’année au pays a pigé 18 autres rebonds lors du match pour l’obtention de la médaille de bronze.

Samuel Lamhamedi

Ski alpin | Actuariat

Lors du slalom géant présenté dimanche au Mont-Sainte-Marie, en Outaouais, il a remporté sa troisième victoire de suite, dominant non seulement les universitaires, mais également tous les skieurs civils.

Béatrice Guay

Badminton | M. Orthophonie

Lors du championnat provincial au PEPS, elle a atteint la finale lors des compétitions du simple féminin et du double mixte, en plus de contribuer à la seconde place par équipe du Rouge et Or. Elle a connu une fin de semaine parfaite de 5 victoires et aucune défaite lors de la troisième compétition de l’année. Elle a notamment battu l’athlète par excellence et la recrue de l’année en titre. En équipe, les filles ont passé le balai, remportant leurs 5 duels.

Mathieu Morneau

Badminton | Enseignement de l’éducation physique et à la santé

Avec Béatrice Guay comme partenaire, il s’est qualifié pour la finale du double mixte des championnats provinciaux présentés au PEPS, en plus de se rendre également en finale du simple masculin.

Audrey Genois

Soccer | Kinésiologie

Meilleure buteuse de la saison intérieure du RSEQ, elle a marqué ses 10e et 11e de l’hiver dans un gain de 2-1 face aux Carabins à Montréal, samedi.

– Avec la collaboration de Mathieu Tanguay

CETTE SEMAINE

SKI ALPIN

Vendredi 12 h

Slalom féminin et masculin – Stoneham