Beterbiev, Lexson et le coffre du char

Une journée de rêve. Le genre de journée qui me convainc de faire ce métier jusqu’à la fin des temps.

D’abord, annoncer le matin qu’Arslanbek Makhmudov avait signé un contrat de plusieurs années avec Golden Boy Promotions. Camille Estephan a choisi Golden Boy pour l’argent, bien entendu, mais aussi pour DAZN. Golden Boy est associé avec

DAZN grâce à Canelo Alvarez, Anthony Joshua est avec DAZN et d’ici 18 mois, ça sera toujours possible de faire sauter le jack pot.

Déjà, à son premier combat au début de mai à Las Vegas, Makhmudov va faire presque 10 fois la bourse d’Oscar Rivas à Québec. Mais comme Rivas a gagné plus d’un million à Londres contre Dillian Whyte, c’est moins cruel.

Puis, à 11 heures et 25, je grimpais d’un pas alerte et pimpant (!) l’escalier montant au gymnase de Marc Ramsay. Rue Jean-Mance, en haut du 8000.

Maudit que c’est agréable d’entrer dans ce genre de gym réservé aux meilleurs. Aux clients de Ramsay. T’as pas fait trois pas que tu vois Artur Beterbiev souriant et jasant avec ses agents, Rodolphe Beaulieu et Philippe Lepage. De bonne humeur, le champion, et content de m’entendre rappeler les grands moments depuis son arrivée à Montréal :

– J’oublierai jamais la cuisine de ta mère. J’adore cette femme !

– C’est parce que c’est ma femme qui avait cuisiné. Et c’est moi qu’elle aime ! Heureusement, Artur blaguait. Surtout qu’il a pris du volume, tout en étant encore mieux découpé : « Ce n’est pas surprenant que je sois dans cette condition physique, je suis un boxeur professionnel », a-t-il lancé en riant.

LES BEAUX JEUNES HOMMES

Je suis arrivé au Casino vers une heure et vingt. Ambiance complètement différente. Sylvain Toupin, l’ancien du Canadien, était à la sécurité pour le Casino, les gens étaient déjà arrivés pour la conférence de presse et une bonne humeur feutrée régnait. Ça aussi, c’est la boxe. Une espèce de club privé où tu retrouves des collègues, des entraîneurs, des boxeurs, des agents en sachant comment ça va se présenter. Mot du promoteur, les finalistes, les gros noms locaux, Andy qui s’installe pour être la vedette du plancher, Nathalie Bruneau qui prend des notes, les entrevues après la conférence, une routine rassurante qui rappelle que la boxe a été créée pour être un sport de gentlemen.

Hier, une nouvelle star observait la scène. Me Marie-Josée Jobidon, superbe brune en tailleur noir, ne manquait pas un mot de ce que disait Lexson Mathieu, le finaliste samedi. Lexson ressemble à Muhammad Ali, Me Jobidon à Maxim Roy. Mais pas moyen de rater que c’est sa mère. Juste par les yeux quand elle le regarde.

– C’est quoi ce prénom ? Lexson ! Haïtien ?

– Non, une composition du latin « lex », la loi, et l’anglais « son », fils. Le fils de la loi.

Pas surprenant qu’une fois les trois gars élevés, Marie-Josée Jobidon soit devenue avocate.

DANS LE COFFRE DU CHAR

Mais avant de me rendre au Casino, j’avais passé un fichu de bon moment au gym de Marc Ramsay. En plus d’Artur, j’ai retrouvé Christian Mbilli, qui va se battre le 28 mars. Bâti comme un tank. Il a déposé 10 livres de muscles sur sa charpente copiée sur celle de Jean Pascal et va faire un malheur à 168 livres. Le temps de jaser un brin et j’apprenais que son nouveau gérant est Egis Klimas, le gérant de Serguei Kovalev et d’Alexander Vodnik, entre autres : « Je suis à Québec pour en mettre plein la vue à Top Rank. Notre projet est de signer un contrat de promotion avec cette puissante compagnie », de dire Mbilli.

Considérant la qualité de son opposant, ce serait une catastrophe si le combat se rendait au quatrième round.

On était bien. Andy volait la vedette avec Artur et l’atmosphère était détendue. Je discutais avec Yvon Michel quand Paul Dubé s’est approché. Le gros Paul aime fréquenter les gymnases et les galas d’Yvon Michel. Il a fait preuve de son sens de l’humour personnel :

– T’as été trop cochon avec mon ami Yvon. Dans mon temps, dans la rue, t’aurais fait trois ou quatre tours de Montréal dans le coffre d’un char !

J’ai bien senti que son ami Yvon Michel était mal à l’aise, j’ai donc fait preuve d’humour moi aussi :

– C’est que dans ce temps-là, je

t’aurais sorti de Montréal mon Paul...

Ça ne devait pas être drôle parce qu’Yvon n’a pas ri.

Ce qui était charmant par ailleurs, c’est l’épouse et la fille d’Oscar Rivas qui assistaient à l’entraînement. Les deux jeunes femmes sont arrivées au Québec il y a une dizaine de jours et elles apprivoisent l’hiver : « Mais elles sont chanceuses, il fait beau. L’hiver, c’est quand il fait -40 », a raconté Oscar en... frissonnant.

PARLE-MOI LEXSON

Je pensais à ces scènes d’humour et d’amour en relisant mes notes au Casino quand Lexson Mathieu a enfin trouvé le temps de venir jaser un brin.

– Tu parles pas. T’es snob, t’es timide ou t’es vraiment réservé ?

– Je suis réservé. Pis, faut dire que la semaine d’un combat, je suis dans ma bulle. Je me sens menacé par l’adversaire, c’est comme si je garde l’énergie pour le combat. Je laisse monter cette tension. Mais si on vient me rencontrer le lundi suivant le combat, on va me trouver pas mal plus léger.

Le jeune a son appartement, mais dès qu’il le peut, il revient passer du temps à la maison avec sa mère et ses deux frères.

Ils s’appellent Kensley et Wilkens.

Je n’ai pas demandé à leur mère la signification de ces prénoms...