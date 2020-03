Boxe: la deuxième carrière de «Kung Fu Panda»

MONTRÉAL - Autrefois combattant en arts martiaux mixtes, le Québécois Adam Dyczka s’est recyclé dans la boxe depuis quelques mois seulement. Surnommé «Kung Fu Panda», il tente petit à petit de faire sa place dans la division des poids lourds.

Tout comme le personnage de Po dans le populaire film d’animation Kung Fu Panda, Dyczka est reconnu pour son coup de fourchette, mais aussi pour sa capacité à donner des coups.

«Avant les combats d’entraînement, si on me dit: “Si tu fais un bon entraînement, tu pourras te gâter sur la bouffe, un peu, tantôt”, je deviens tout excité et je vais vraiment donner de grosses performances», a raconté le pugiliste de 28 ans lors de la conférence de presse d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) présentée au Casino de Montréal, lundi.

«Je suis un gars qui aime avoir du plaisir et qui aime faire rire tout le monde dans le gym. Quand on n’a pas de fun, qu’est-ce qu’on a?» a souligné le colosse de 6 pi 4 po.

Dyczka livrera ainsi un troisième combat professionnel et un deuxième pour le promoteur Camille Estephan, jeudi, lui qui fait partie de la sous-carte du gala dont la finale est assurée par Steven Butler.

Un beau parcours en AMM

Né en Ontario, Dyczka a grandi à Granby. Il a fait ses débuts professionnels en arts martiaux mixtes (AMM) en 2014 et a montré une fiche de 7-1 (7 K.-O.) lors de son passage de quatre ans, se battant principalement pour l’organisation TKO.

«Au début, j’étais vraiment plus concentré sur les AMM, mais on a toujours mis l’accent sur ma boxe, a-t-il déclaré. Pour être honnête, le sol, ce n’est pas quelque chose sur quoi j’ai trippé. [...] J’ai toujours voulu boxer, mais j’ai eu des empêchements côté contrat avec les AMM. Là j’ai la chance de performer sur la plus grande plateforme de chez moi [EOTTM].»

«Quand on fait la transition des AMM à la boxe, le monde est un peu sceptique, mais, moi, je veux montrer que je suis capable de bien faire mon travail.»

En conférence de presse, Dyczka n’a pas hésité à dire que le panda marchait maintenant avec les tigres.

«Il est prêt, a indiqué son entraîneur Dimitri Waardenburg, avec qui il s’est entraîné chez les amateurs, au Speedy Gym de Granby. À son premier combat, il n’a eu que deux semaines pour se préparer et il a livré une belle performance. Il est incroyable. On est aussi très contents que ça soit devenu officiel avec Eye of the Tiger.»

Avec maintenant une certaine stabilité, «Kung Fu Panda» veut continuer à faire ses preuves dans sa division, et ça commence par un affrontement avec Angel Gabriel Barron, un boxeur mexicain dont on ne connaît que la fiche (1-1, 1 K.-O.).

«Le truc, c’est de ne jamais sous-estimer un adversaire, a poursuivi son instructeur et ami. On embarque dans le ring et on fait ce qu’on a répété à l’entraînement. Il est là matin, midi et soir. J’ai bien confiance.»