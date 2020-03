Budget Girard : pas d’argent pour de nouveaux logements sociaux

Malgré le spectre d’une nouvelle crise du logement planant sur Montréal, le second budget du gouvernement Legault ne prévoit pas d’argent pour de nouveaux logements sociaux, mais plutôt pour compléter des projets déjà annoncés.

«Le gouvernement renforce l’aide au logement, en bonifiant le programme Accès Logis Québec de 150 millions $ au cours des cinq prochaines années. Ces sommes s’ajoutent aux 260 millions $ annoncés l’an dernier», a déclaré Éric Girard, ministre des Finances du Québec, lors de la présentation du budget mardi.

«Ces ressources supplémentaires permettront de construire des unités de logement annoncées antérieurement, mais qui n’ont pas encore été réalisées», a-t-il ajouté.

Les fonctionnaires du ministre des Finances n’ont pas été en mesure de préciser combien d’argent serait versé à Montréal. Environ 40 %, a-t-on mentionné.

Pénurie

La mairesse de Montréal Valérie Plante a indiqué être déçue de cette nouvelle, alors que le taux d’inoccupation des logements locatifs à Montréal se situe à seulement 1,5 %. «Comme vous le savez, on fait face à une pénurie de logements qui touche de nombreux Montréalais et Montréalaises», a-t-elle mentionné mardi.

Environ 23 000 ménages seraient en attente d’un logement social et des milliers d’autres seraient à la recherche d’un logement assez grand pour les accueillir à un prix abordable, a-t-elle dit.

«Vous comprendrez ma déception de voir que, pour une deuxième année de suite, le gouvernement du Québec n’investit aucune somme d’argent dans la construction de nouveaux projets de logements. Pourtant, les besoins sont là», a-t-elle ajouté.

En février dernier, dans une lettre adressée au ministre des Finances, la mairesse de Montréal demandait au gouvernement de consacrer plus d’argent à l’habitation.

Entre autres, Mme Plante souhaitait que le gouvernement bonifie l’enveloppe d’Accès Logis Montréal de 320 millions $ entre 2020 et 2022, afin de pouvoir construire de nouveaux logements sociaux et communautaires. Une autre centaine de millions de dollars était demandée pour permettre la construction de 1800 unités prévues depuis 2017.

Le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) a dénoncé le gouvernement Legault, qui «a choisi, pour une deuxième année consécutive, de ne pas financer de nouvelles unités de logement social». Le gouvernement «se contente d’investir 150 millions $ pour compléter le financement des unités annoncées et prévues dans les budgets antérieurs», a déploré l’organisation qui défend les locataires.

Le précédent budget (2019-2020) réservait près de 73 millions $ à Montréal pour l’année 2018-2019. «Afin de soutenir la réalisation de plus de 10 000 unités non réalisées, le gouvernement prévoit un investissement additionnel de 260,1 millions $, dont 249,7 millions $ sur la période 2018-2019 à 2023-2024 et 10,4 millions $ en 2024-2025», pouvait-on lire.

- Avec Béatrice Roy-Brunet, 24 Heures