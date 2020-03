Budget Girard: des mesure insuffisantes pour contrer la pénurie de main-d’œuvre

Alors que plusieurs entreprises doivent toujours jongler avec la rareté de la main-d’œuvre, le gouvernement restreint ses investissements, déplorent différentes organisations, pour contrer le manque de travailleurs.

• À lire aussi: Les sociétés d’État font moins bien

• À lire aussi: 525,8 M$ pour soutenir le virage numérique des entreprises

• À lire aussi: Le budget vert de la CAQ assombri par le coronavirus

Dans le Budget 2020-2021, les mesures prévues par le ministère des Finances pour favoriser l’intégration et le maintien des travailleurs sur le marché du travail s’élèvent à 212,7 millions $ en cinq ans.

Avec ces investissements, Québec souhaite mieux intégrer les personnes immigrantes, favoriser la formation, attirer plus de travailleurs étrangers et faciliter l’intégration des gens avec des contraintes sévères à l’emploi.

Le gouvernement prévoit aussi injecter des centaines de millions au cours des prochaines années pour soutenir le virage numérique des entreprises.

«C’est clair qu’on ne peut pas parler de mesure structurante. Il n’y a rien dans ce budget qui nous convainc qu’on s’attaque à la pénurie de main-d’œuvre de façon sérieuse», dit Jacques Létourneau, président de la CSN.

Budget complémentaire

De son côté, le ministre des Finances, Éric Girard, a défendu son budget rappelant que l’an dernier, il avait annoncé une bonification du crédit pour les travailleurs d’expérience et différentes mesures pour les PME comme la réduction des taxes sur les masses salariales.

L’impact financé de ces mesures s’élevait à 1,7 milliard $ en cinq ans. Il qualifie de «complémentaires» les sommes présentés dans le budget d’aujourd’hui.

«On a mis deux mesures dans le premier budget du gouvernement très importantes et on prend le temps de les évaluer, d’être sûr qu’elles sont efficaces, et si elles sont efficaces, qu’il y a toujours cette pénurie de main-d’œuvre, et bien on pourra en faire plus, mais dans le budget de cette année, on attaque ce problème-là avec l’éducation et tout ce qui est l’investissement innovation des entreprises», répond M. Girard.

Québec mise sur la hausse du taux de diplomation au cégep et à l’université pour combler plusieurs emplois dans les années à venir. Environ 60 millions $ supplémentaires seront investis dès l’an prochain pour mettre en place différentes mesures à ce chapitre.

«La pénurie de main-d’œuvre est l’enjeu numéro 1 dans le secteur manufacturier. Il y a 19 000 postes vacants. Les mesures qui sont là ne sont pas suffisantes», Véronique Proulx, présidente et directrice générale des Manufacturiers exportateurs du Québec. «C’est surprenant, car sans employé, c’est difficile de faire fonctionner nos usines», dit-elle.

Du côté de l’opposition, l’ancien ministre des Finances, Carlos Leitao, déplore le manque de mesures pour contrer la pénurie de main-d’œuvre.

«Nous avons deux grands problèmes économiques au Québec qui vont affecter notre croissance et notre potentiel de croissance à moyen terme, c’est la pénurie de main-d’œuvre et le vieillissement de la population. Les deux sont liés, et dans ce budget je n’ai rien vu de très concret, pour faire face à ces deux grands enjeux», a-t-il souligné.