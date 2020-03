Budget Girard: le budget vert de la CAQ assombri par le coronavirus

Assombri par les effets du coronavirus sur l’économie mondiale, le budget vert de la CAQ risque de virer au rouge, si l’épidémie prend d’assaut le Québec.

«S’il faut qu’on augmente les dépenses parce que les Québécois et les entreprises ont besoin d’aide, on va être là», a lancé le ministre des Finances Eric Girard. Il reconnait qu’un «effort supplémentaire » mettrait le Québec «en déficit après contribution au fonds des générations».

Aucune somme n’est planifiée au ministère de la Santé pour lutter spécifiquement contre une épidémie de COVID-19 au Québec, mais il existe un fonds d’imprévus de 200 M$ au Conseil du trésor. Si la situation se dégrade, le Québec, dont les finances publiques sont en ordre, n’hésitera pas à allonger les millions.

«Il n’est pas question de nuire à ce combat qu’on mène tous ensemble», a ajouté M. Girard. Il estime que l’augmentation des dépenses de programmes et dans les infrastructures donneront un coup de pouce à l’économie bienvenu dans les circonstances.

Budget vert

Le deuxième budget de l’économiste Girard devait être celui de l’environnement et de la lutte aux changements climatiques.

Fait rare: M. Girard parle d’environnement dès la première page de son plan et prévoit investir 4 milliards provenant du marché du carbone et 2 milliards «d’argent neuf» au cours des six prochaines années. Les acheteurs de véhicules électriques pourront se réjouir: la subvention, un gros morceau, sera maintenue au coût de 1,4 milliard.

Mais l’épidémie mondiale de coronavirus fait de l’ombrage à ce plan de communication savamment préparé. Au huis clos budgétaire, le buffet était servi exceptionnellement par des employés pour éviter la contamination du COVID-19, et une distributrice de produits désinfectants se trouvait bien en vue. Difficile surtout d’oublier le lundi noir qui a frappé les marchés boursiers la veille, et la décision de l’Italie de déclarer une quarantaine sur l’ensemble du pays.

M. Girard et son équipe n’ont pas tout prévu. Les prévisionnistes estimaient que le taux directeur de la banque du Canada demeurerait inchangé en 2020, alors qu’il a baissé la semaine dernière.

Autre affirmation hasardeuse: «les prix du pétrole devraient rester relativement stables». Ils se sont effondrés en fin de semaine. Aux finances, on fait toutefois contre mauvaise fortune bon cœur et on précise que pour le Québec, la chute des taux d’intérêt et des prix de l’énergie stimule la demande: le consommateur a plus d’argent dans ses poches.

Ce qu’ils ont dit :

«Le ministre des Finances fait totalement abstraction de la menace de ralentissement économique. [...] C’est extrêmement hasardeux de faire un budget dans le contexte actuel sans mettre des provisions pour éventualités.»

– Carlos Leitao, Parti libéral du Québec

«C’est un budget de l’apparence, écrit de telle façon qu’il donne l’impression que le gouvernement fait quelque chose en matière de lutte aux changements climatiques, mais en fait les avancements sont minimes.»

– Manon Massé, Québec solidaire

«On ne peut pas parler d’un budget vert lorsque les investissements en transport collectif sont deux fois moins importants que les investissements pour les routes.»

– Martin Ouellet, Parti québécois