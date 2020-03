Budget Girard: le flou persiste au sujet du troisième lien

Le deuxième budget du gouvernement Legault n’aura pas permis d’en apprendre davantage, mardi, sur le projet de troisième lien qui n’est toujours pas chiffré et demeure dans «le flou le plus total», critique l’opposition libérale.

Gaétan Barrette a déploré l’absence de chiffres pour le projet de tunnel Québec-Lévis, dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020-2030.

À l’instar de Québec solidaire, il a une fois de plus accusé le gouvernement caquiste d’avoir brûlé des étapes dans ce dossier et juge totalement anormal qu’aucune estimation de coûts ne soit disponible à ce stade-ci, alors que le projet est déjà en «planification», alors qu’il devrait être encore «à l’étude», dit-il, selon le jargon utilisé par la machine gouvernementale.

«Ni vous ni moi on est capables d’avoir des réponses aujourd’hui, ce qui est totalement anormal. Là, on est en planification et on est incapables d’avoir quelque donnée que ce soit. On entretient une obscurité malsaine et anormale dans une démocratie où c’est le plus gros projet d’infrastructure actuellement», a-t-il déclaré en mêlée de presse.

«Quand un dossier comme celui-là n’est pas présenté au budget, c’est parce qu’on n’est pas prêts ou bien on est prêts puis il y a des choses qu’on ne veut pas montrer parce que ça ferait moins bien paraître le budget. Moi, je soupçonne qu’il y ait quelque chose qui ne fera pas l’affaire du grand public (...) Il y a anguille sous roche. Je vois difficilement comment on peut avoir une vraie première pelletée de terre d’ici la fin du mandat», a renchéri M. Barrette.

La veille, le maire de Lévis Gilles Lehouillier disait avoir «hâte» de connaître les coûts du troisième lien, sans avoir d’attente particulière pour le budget.

Rappelons que le ministre des Transports, François Bonnardel, a promis des réponses d’ici quelques mois.

Interconnexion à l’ouest

L’inscription au PQI de «mesures prioritaires pour l’interconnexion du transport en commun entre Québec et Lévis» a également semé la confusion, mardi. Ce projet, non chiffré, et «mis à l’étude» est accompagné du terme «bonification». Les fonctionnaires questionnés par Le Journal peinaient à fournir des explications détaillées mais ont confirmé qu’il s’agissait bel et bien de l’interconnexion à l’ouest, pour le réseau structurant de transport collectif.

Récemment, l’enjeu de l’interconnexion avait forcé le gouvernement à se commettre et à confirmer qu’il n’injecterait pas un sou de plus dans ce volet du projet de réseau structurant. Il invitait la Ville de Québec à piger dans l’enveloppe de 1,8 G $ qu’il lui a allouée. Le cabinet du premier ministre a confirmé au Journal que la position du gouvernement n’avait pas changé et que cette inscription au PQI ne doit pas être interprétée autrement.