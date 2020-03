Camp de football des jeunes de Vernon Adams Jr

L’Équipe de pilotage Football a tenu le « Camp de football de Vernon Adams Jr ». Le quart-arrière vedette des Alouettes, Vernon Adams Jr, était en compagnie de ses coéquipiers et d’anciens joueurs des Alouettes pour enseigner les différents rudiments du football.

Le quart-arrière vedette des Alouettes, Vernon Adams Jr, enseignait des techniques d’entraînement au poste de quart-arrière à Maryann Côté-Maschala, de l’école Antoine de Saint-Exupéry.

Le receveur de passes, Stephen Adekolu, voulait s’assurer que Tanya et Hendrix apprennent à sauter le plus possible pour capter le ballon.

L’organisme est une source de coaching de vie et de mentorat pour les jeunes. Jean-Marc Michel et le joueur des Alouettes Tyrell Sutton entourent Olivia, Alena, Kyliam et Kiara.

L’ancien joueur des Alouettes Ryan White a démontré l’importance du jeu en défensive à Mia et Harlem.

Eugene Lewis, des Alouettes, qu’on voit en compagnie de Richard Bagordo, président de l’Association de Football Greenfield Park, et des jeunes Matteo et Karifa, de la formation de Saint-Laurent, a travaillé sur l’aspect de la vitesse.

Les jeunes sont entourés de Jamil Springer, fondateur de L’Équipe de pilotage Football, et de Vernon Adams Jr.

Championnat Canadien de Curling Masters: L’équipe du Club de curling de Glenmore de Dollard-des-Ormeaux représentera le Québec au Championnat canadien de Curling Masters. Le capitaine de l’équipe Maurice Cayouette est en compagnie de Daniel Paquette, Daniel Mainville et Bernard Castellon.