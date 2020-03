CASA en mode recrutement

La saison des inscriptions est lancée sur CASA. La chaîne spécialisée recherche de nombreux participants pour quatre de ses productions originales qui seront bientôt diffusées sur ses ondes.

Afin de prendre forme, la nouveauté «Hugo et la force d'un village» a besoin de gens qui veulent faire une différence dans la vie d'un être cher, et ce, peu importe le projet de rénovation confié à Hugo Girard et son équipe. Le résultat pourra être apprécié à l'automne.

L'homme fort s'apprête aussi à effectuer un retour le temps de l'émission «Les rénos d'Hugo» dans laquelle des candidats ont besoin d'aménager l'intérieur ou l'extérieur de leur propriété. Pour l'animateur, il s'agira d'une sixième saison à la barre de cette production.

Les personnes prêtes à mettre les efforts et l'argent nécessaires à la transformation d'une pièce de leur habitation sont les bienvenues à la deuxième saison de la compétition «Viens voir mes rénos» qui sera animée par Kevin Raphaël. Les passionnés d'immobilier sont quant à eux appelés à tester leurs connaissances aux côtés de Saskia Thuot avec «Combien vaut cette maison» qui en sera à sa troisième saison.

Ceux et celles souhaitant tenter leur chance devant la caméra peuvent le faire en se rendant à l'adresse casatv.ca/recrutement.