Cirque du Soleil : «C’est majeur comme situation»

Le Cirque du Soleil n’a jamais vécu une telle crise de son histoire. À cause du coronavirus, la compagnie vient d’annuler plusieurs représentations de ses spectacles Kooza, Totem, Axel et Corteo à travers le monde. Des pertes qui s’élèvent à des millions de dollars.

Le couperet est tombé mardi sur le spectacle Kooza, qui devait être présenté à Lyon, en France, du 20 mars au 26 avril. Puisque le gouvernement français interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes, le Cirque a dû annuler cette série de spectacles. Le chapiteau devait être monté là-bas cette semaine.

Mardi soir à Munich, la représentation de Totem a aussi été annulée. Les autres dates jusqu’au 22 mars pourraient toutefois être maintenues. « On cherche des solutions pour la suite, mentionne la porte-parole du Cirque, Caroline Couillard. On pourrait potentiellement réduire le nombre de billets pour faire moins de 1000 personnes. » Les passages de Totem à Rome et Milan ont aussi été annulés.

Du côté de Corteo, les représentations à Viennes, en Autriche (25 au 29 mars), Aix-en-Provence (8 au 12 avril) et Montpellier (2 au 5 avril), en France, ont été annulées. Mais celles d’Anvers, en Belgique, tiennent toujours, du 12 au 22 mars.

Aux États-Unis, la tournée du spectacle sur glace Axel ne pourra s’arrêter comme prévu à San Jose, en Californie, du 24 au 28 mars. « On travaille par contre sur d’autres dates. C’est à suivre », indique Caroline Couillard.

Au moment d’écrire ces lignes, les autres tournées du Cirque à travers le globe n’étaient pas affectées. On compte notamment Kurios, en Australie, Luzia, à Moscou, Crystal, en Angleterre, et Alegria, à Houston.

Las Vegas inchangé

Les spectacles résidents à Las Vegas sont tous encore à l’affiche, mais la situation évolue très rapidement. « Pour l’instant à Vegas, la seule chose qui est annulée, c’est le gala de la fondation One Drop, qui était prévu pour le 27 mars [au Luxor], mentionne Caroline Couillard. En ce qui concerne les autres spectacles, ça se poursuit. On regarde la situation et on s’assure que les mesures de sécurité et d’hygiène sont en place. L’affluence est là. On n’a pas de raison de croire que nos employés, nos artistes et le public sont en danger. Mais la situation évolue et s’il y a quoi que ce soit, on prendra les mesures qui s’imposent. »

« Il faut savoir qu’à Vegas, on est aussi en partenariat avec MGM, poursuit la porte-parole. La décision doit être commune. Les impacts sont beaucoup plus importants. Mais tout le monde regarde l’évolution de la situation à chaque jour. On veut empêcher la propagation de notre côté aussi, si c’est possible. »

À Montréal, la préparation du chapiteau du nouveau spectacle Sous un même ciel suit son cours. La première représentation est toujours prévue pour le 30 avril. Il n’y a aussi aucun changement du côté de Disney Springs, en Floride, qui accueillera le nouveau spectacle résident Drawn to Life, dès le 17 avril.

En Chine, le spectacle résident Un monde fantastique est arrêté depuis le 23 janvier. Une centaine de représentations de cette nouvelle création avaient été données depuis le mois d’août. « On a un retour prévu pour le 24 avril, sous toutes réserves, dit Caroline Couillard. C’est une date qui a été fixée par les autorités gouvernementales. Nos équipes se préparent et souhaitent une réouverture du spectacle. »

« Hors de notre contrôle »

Ces annulations simultanées à la grandeur du globe représentent-elles la plus grosse crise de l’histoire du Cirque du Soleil? « Définitivement, répond Caroline Couillard. Ce n’est pas une crise juste pour le Cirque. C’est une crise à laquelle font face toutes les organisations et entreprises à différentes échelles. Nous, c’est énorme parce qu’on a des opérations à travers le monde. Mais chaque entreprise a ses enjeux et doit réagir de la meilleure façon qui s’impose pour son organisation et ses opérations. Mais effectivement, c’est majeur comme situation. »

Peut-on chiffrer les pertes appréhendées à des millions de dollars?

« Oui, on peut aller à des millions, c’est sûr. Mais je ne peux pas chiffrer de façon précise à combien ça s’élève, car la situation est vraiment changeante et évolutive. »

L’équipe du Cirque admet être bien impuissante face à la situation. « Tout cela est hors de notre contrôle, remarque Caroline Couillard. Ces annulations ne sont pas le fruit d’une mauvaise décision ou d’un mauvais spectacle. C’est complètement à l’extérieur de l’organisation. On subit les conséquences et on doit réagir en fonction. Le fait qu’on a des opérations à travers le monde nous met encore plus à risque, c’est certain. »