Client depuis 22 ans, il achète le Whisky Café

Peter Metz fréquentait l'établissement comme client depuis 22 ans lorsqu'il a acheté le Whisky Café, fin 2017. Cet endroit, c'est comme sa deuxième maison.

L'établissement du Mile-End, où l'on trouve l'un des rares salons de cigares de Montréal et une sélection impressionnante de spiritueux, fête cette année son trentième anniversaire.

À la fin 2017, quand l'ancien propriétaire et fondateur Alexandre Wolosianski a pris la décision de le vendre, Peter Metz, client depuis 22 ans, a sauté sur l'occasion.

PHOTO GENEVIÈVE QUESSY

«Je lui demandais souvent à la blague s'il voulait vendre, puis éventuellement la question est devenue plus sérieuse. C'est un endroit que je fréquentais 2 ou 3 fois par semaine, où j'ai beaucoup de bons souvenirs», dit Peter Metz, qui travaillait autrefois dans l'immobilier.

L'endroit à l'ambiance feutrée n'a jamais changé depuis le tout début, et il a bien vieilli. C'est le designer d'intérieur Gervais Fortin qui en avait imaginé le chic décor intemporel aux influences Art déco, où l'on peut savourer cigares et whisky bien calé dans de profondes banquettes de cuir.

Une ambiance unique que Peter Metz a bien l'intention de préserver.

«Je ne suis pas le seul à y être attaché. Il y a des clients qui viennent ici depuis le premier jour, et maintenant leurs enfants à leur tour. Je veux que cet endroit continue pour un autre 30 ans et que mes enfants puissent le fréquenter.»

Une véritable histoire d'amour pour le Whisky Café, envers lequel même les employés sont fidèles. Boss boy à ses débuts, le directeur de production y travaille depuis 28 ans, l'un des serveurs depuis 23 ans et la directrice administrative depuis 15 ans.

«Ils sont toujours là parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. On le voit dans les explications qu'ils donnent aux clients sur les produits. Régulièrement, on suit des formations sur les cigares, les nouveaux alcools. Moi-même j'ai tout appris ici, grâce aux explications des serveurs. C'est très important pour nous ce partage de connaissance. C'est ce que j'ai reçu du Whisky Café et c'est ce que je veux continuer à donner aux autres», raconte M. Metz.

Au Whisky Café, on trouve plus de 700 spiritueux de partout dans le monde, dont 150 whiskys, et sa carte présente une quarantaine de cigares, dans toutes les gammes de prix.

Depuis 30 ans, seule la composition de la clientèle a un peu changé. Les femmes sont plus nombreuses.

«C'est récent, mais je vois de plus en plus de femmes seules ou en groupe de 3 ou 4, venir savourer des cigares. On les aide, on les conseille.»

Une clientèle qui est là pour rester, croit Peter Metz, qui compte lancer sous peu des soirées cigares pour les femmes.

Quelques ajouts au menu, tels que des bouchées en accord avec les whiskys, ainsi que plusieurs événements spéciaux durant l'année sont prévus pour souligner les 30 ans du Whisky Café.

Bonus Info :