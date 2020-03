Coronavirus: comment les athlètes se préparent-ils pour leurs compétitions?

Au moment où plusieurs événements sportifs sont annulés et que d’autres se tiennent à huis clos en raison de l’épidémie du coronavirus, la préparation psychologique des athlètes devient d’autant plus primordiale. Selon le docteur en psychologie du sport, Sylvain Guimond, les athlètes doivent faire fi de la situation et s’entraîner comme si de rien n’était.

«C’est certain que ça va influencer les athlètes. C’est plus difficile parce que l’énergie que la foule nous donne, c’est quand même exceptionnel», a indiqué M. Guimond à QUB radio, quant aux compétitions sportives qui se dérouleront devant des gradins vides.

Si le comité organisateur des Jeux olympiques de Tokyo maintient pour l’instant la tenue des événements, ceux-ci pourraient avoir lieu devant des publics grandement réduits. «À ce moment-là, ce sera des Jeux très différents, mais pour tout le monde, au moins, ce sera équitable», a expliqué l’invité de l’animateur Jonathan Trudeau.

L’impact des reports et des annulations

Selon le docteur, l’impact du report d’un événement sportif peut être considérable, comme les athlètes ne sont pas toujours dans la même forme physique et s’entraînent pour atteindre une performance optimale dans un lieu défini et à une date bien précise. «Ça vient donner un grand coup dans la préparation des athlètes, c’est certain», a-t-il fait savoir.

Sylvain Guimond croit que, peu importe la situation, les athlètes doivent se concentrer sur ce qu’ils peuvent contrôler et laisser aller ce qui n’est pas en leur contrôle, comme la crise du COVID-19 et ses impacts. «On se prépare comme si ça [une compétition] avait lieu et on fait fi de ça», a-t-il mentionné.

Les athlètes doivent ainsi apprendre à composer l’incertitude. «On va demander à l’athlète de changer sa pensée, on va faire un recadrage cognitif pour revenir sur l’essentiel de lui, ce qu’il contrôle, sa performance», a expliqué le docteur.

La dernière chance

La pression des annulations liée au coronavirus semble plus forte pour des athlètes qui en sont à leur dernière chance de participer à des Jeux olympiques.

«Il y a une fenêtre d’opportunités, et d’aller aux Jeux olympiques ou d’aller dans de grandes compétitions, on sait, ça ne durera pas pour toujours. Ce n’est surtout pas la façon dont un athlète voudrait que ses derniers Jeux ou sa dernière chance puissent être éliminés», a relaté M. Guimond.

Il convient par ailleurs que les sportifs ont raison d’être attristés par la présente situation. «Ils dédient leur vie à ça et ils savent que dans une vie, ce n’est pas quelque chose qui va leur arriver souvent», a-t-il dit.