Coronavirus: un véritable plan pour contrer les répercussions économiques réclamé par le patron de la RBC

L’économie mondiale sera durement affectée par la crise du coronavirus, au moins à court terme, estime le grand patron de la Banque Royale du Canada (RBC), David McKay, qui recommande une réponse appropriée des gouvernements pour atténuer les effets.

• À lire aussi: Le plan d’Ottawa pour contrer le coronavirus attendu mercredi

M. McKay s’est exprimé mardi sur l'impact du coronavirus sur l'économie, au lendemain d’une journée difficile pour les marchés boursiers.

«Je ne pense pas que les baisses de taux purement monétaires vont compenser la perturbation qui se produit au niveau des flux de trésorerie des entreprises et des consommateurs», a déclaré M. McKay mardi matin, selon le «Globe and Mail»

David McKay a plaidé pour une intervention efficace et coordonnée sur les plans monétaire et budgétaire, parlant notamment d’éventuelles baisses d’impôt et d’autres mesures de relance gouvernementales.

La semaine dernière, après la Banque centrale américaine qui révisait à la baisse ses taux cibles d’un demi-point de pourcentage, la Banque du Canada a pris la décision d’abaisser son taux directeur de 0,5 % pour atténuer la menace que représente l’épidémie de coronavirus sur l’économie canadienne.

Jusqu’à présent, plus de 90 cas de COVID-19 ont été détectés au Canada, dont cinq au Québec.

Selon David McKay, qui participait à la conférence des institutions financières de RBC Marchés des Capitaux, la crise pose un défi unique puisqu’elle perturbe les chaînes d'approvisionnement mondiales, mais impacte aussi la demande parce qu’elle modifie le comportement des consommateurs en raison de la peur et des nombreuses quarantaines annoncées un peu partout.

M. McKay réfute par ailleurs l’hypothèse de taux d'intérêt négatifs estimant «que c'est très difficile pour l'industrie, entre autres parce que c’est compliqué de maintenir un profil d'investissement dans un environnement de taux négatifs».