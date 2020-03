Course à la chefferie conservatrice: O'Toole parmi les favoris d'un groupe antiavortement

OTTAWA – L’un des meneurs dans la course à la chefferie du Parti conservateur, Erin O’Toole, est parmi les candidats préférés par un groupe antiavortement.

L’organisation Right Now a dévoilé son classement des aspirants-chefs et M. O’Toole arrive au troisième rang. Son principal rival, Peter Mackay, arrive quant à lui sixième sur huit.

S’il devient chef du PCC, M. O’Toole laissera la liberté à ses députés de déposer des projets de loi visant à restreindre le droit à l’avortement. Celui qui a été ministre dans le gouvernement de Stephen Harper leur laisserait aussi la possibilité de voter comme ils le souhaitent sur ce genre de mesures législatives.

C’est ce qu’il a indiqué à Right Now, selon la transcription de l’entrevue que M. O’Toole a accordée au groupe antiavortement, publiée sur le web.

Les deux candidats qui arrivent en tête du classement de l’organisation sont deux conservateurs sociaux assumés, soit l’avocate torontoise Leslyn Lewis et le député ontarien Derek Sloan.

Rappelons que les tergiversations du chef sortant Andrew Scheer sur le droit à l’avortement lui ont nui lors de la campagne électorale d’octobre. Les conservateurs ont échoué à faire les gains nécessaires au Québec pour déloger du pouvoir les libéraux de Justin Trudeau, réélus à la tête d’un gouvernement minoritaire.

Des députés conservateurs québécois interpellés mardi ont fait peu de cas du fait que M. O’Toole soit classé troisième par Right Now.

«Ce n’est pas parce que tel groupe soutient tel candidat que ça peut avoir une influence [dans l'issue de la course]», a dit Gérard Deltell, qui avait accordé son appui à M. O’Toole au cours de la précédente course à la chefferie du PCC.

Le député n’a pas encore décidé derrière quel candidat il se rangera cette fois-ci.

Le lieutenant conservateur pour le Québec, Alain Rayes, ne croit pas que M. O’Toole ait l’intention de rouvrir le débat sur le droit à l’avortement.

«Le Erin O’Toole que je connais m’a toujours envoyé le signal qu’il considère que ce dossier-là est un dossier fermé», a-t-il commenté.

Il a ajouté que le député ontarien aura l’occasion de clarifier sa position dans les débats qui opposeront les aspirants-chefs.

Un premier débat aura lieu en anglais, le 17 avril, dans le Grand Toronto. Les candidats croiseront ensuite le fer en français le 23 avril, à Montréal.

Huit candidats sont dans la course à la succession d’Andrew Scheer, qui doit se conclure le 27 juin.

Mis à part les meneurs Peter Mackay et Erin O’Toole, les autres aspirants-chefs sont moins connus.