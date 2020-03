De la pression sur les épaules de Rivas

MONTRÉAL - S’il voulait mettre de la pression sur Oscar Rivas en vue de son prochain combat, le promoteur Yvon Michel a bien choisi ses mots.

«Dans ce combat, Oscar à tout à perdre», a carrément dit le grand manitou du Groupe GYM lors d’un entraînement public tenu lundi.

«S’il paraît mal et s’il ne réussit pas à être aussi brillant que son talent lui permet, il pourrait laisser une impression un peu amère à ESPN et Top Rank, a poursuivi Michel. Il doit donc se préparer comme si c’était le combat le plus important de sa carrière.»

Rivas (26-1-0, 18 K.-O.), qui a récemment signé une entente de plusieurs combats avec le promoteur américain Top Rank, se frottera à l’Américain Devin Vargas (22-6-0, 9 K.O.) en sous-carte du gala qui se tiendra au Centre Vidéotron le 28 mars. Le pugiliste d’origine colombienne était juste à côté de Michel lorsqu’il a tenu ses propos. Cela ne l’a pas inquiété et il semblait même assez d’accord.

«J’ai besoin de démontrer tous mes atouts afin de montrer à Top Rank et à tout le monde que devant ce qui s’est passé à mon dernier combat, on n’y pouvait rien.»

Une motivation supplémentaire

Son dernier combat, c’était en juillet face au Britannique Dillian Whyte et pour le titre intérimaire du WBC des lourds. Le Montréalais d’adoption avait subi un revers par décision unanime et son rival avait ensuite fait l’objet d’allégations de dopage, mais avait été blanchi par la suite.

«C’est motivant, car je sais que j’ai fait un bon travail à mon dernier combat, a expliqué Rivas en parlant de son retour dans l’arène. Je sais que j’ai tout donné dans le ring. Pour moi, c’est une nouvelle porte que j’ouvre. J’ai beaucoup de confiance en moi et je sais que je suis un boxeur très fort. J’ai hâte que la cloche sonne, car j’ai hâte de me battre.»

De son côté, Michel a rappelé qu’une occasion est si vite arrivée dans l’univers de la boxe.

«En étant l’aspirant numéro 3 au titre de [Tyson] Fury, n’importe quoi peut survenir et n’importe quand, a dit l’homme de 66 ans. Il faut que chaque fois qu’Oscar monte sur le ring, il soit capable de performer au niveau de son talent et de démontrer qu’il mérite sa chance en championnat du monde le plus rapidement possible.»