Des forfaits tout inclus au rabais pour le printemps

Vous avez envie de partir au chaud (très) prochainement? Plusieurs compagnies sont présentement en solde de fin de saison et de nombreux forfaits tout inclus dans les Caraïbes sont offerts au rabais.

Voici quelques exemples de «tout compris» bon prix. Les offres étaient toutes valides au moment de la rédaction.

Un 5 étoiles au prix d’un 3 étoiles

Les voyageurs qui sont prêts à réserver très rapidement peuvent bénéficier d’une offre spéciale de Sunwing. Jusqu’au 13 mars 2020, la compagnie offre des forfaits tout inclus en hôtel 5 étoiles au prix d’un hôtel 3 étoiles.

Un exemple? Une semaine à l’hôtel pour adultes Viva Wyndham V Heavens de Puerto Plata, en République dominicaine, est affichée à 1015 $ par personne pour un départ de Montréal le 31 mars 2020. Il s’agit d’un rabais de 55 % sur le prix régulier, selon Sunwing.

Pour voir toutes les options: www.sunwing.ca

Des forfaits tout inclus à 40 % de rabais

Transat est en solde fin de saison. Ceux qui réserveront un forfait tout inclus pour les mois de mars ou avril avant le 23 mars 2020 pourront bénéficier de rabais allant jusqu’à 40 %.

Parmi les offres intéressantes actuellement affichées sur le site: une semaine à 1219 $ par personne au lieu de 2339 $ à l’hôtel 4 étoiles Royal Decameron Montego Beach Hotel, en Jamaïque. Le départ se fait de Montréal, le 20 avril 2020. Il y d’autres destinations en solde, dont plusieurs à moins de 1000 $.

Pour les consulter: www.transat.com

Jusqu’à 1000 $ de rabais par couple.

Du côté de Vacances Air Canada, c’est actuellement la «Grande fonte des prix». Grâce à cette promo, les voyageurs peuvent profiter de rabais allant jusqu’à 1000 $ par couple sur les forfaits tout inclus, et ce, dans plusieurs destinations des Caraïbes. Les réservations doivent être faites avant le 5 avril 2020 et les voyages doivent s’effectuer entre le 10 mars et le 22 mai.

Parmi les options: une semaine au Cozumel & Resort, un hôtel 3 étoiles de Cozumel, au Mexique, à partir de 973 $ par personne, pour un départ de Montréal le 20 mars 2020.

Pour consulter d’autres offres: vacations.aircanada.com

* Inquiet à cause du COVID-19? Plusieurs voyagistes et compagnies aériennes ont assoupli leurs règles de modification de réservation. Informez-vous.

* Consultez les conseils aux voyageurs du gouvernement du Canada avant de choisir votre destination.